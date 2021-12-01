شاهد .. بإطلالة جريئة.. كيندال جينر تتجول في الشوارع من دون ملابس داخلية وينكشف المستور امام الجميع .!...اتفرج

انت الان تتابع خبر بإطلالة جريئة.. كيندال جينر تتجول في الشوارع من دون ملابس داخلية وينكشف المستور امام الجميع .!...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول بعض الصفحات المعنية بأمور المشاهير والفنانين، مجموعة صور لعارضة الأزياء الأميركية ​كيندال جينر​ وهي تجول في شوارع الولايات المتحدة بإطلالة جريئة.

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وظهرت كيندال وهي ترتدي كروب توب صوف باللون الأبيض والأسود ومن ومن دون أكمام، مع بنطلون جلد باللون الأسود، ووضعت على فمها كمامة كما نسقت معهم نظارات شمسية.

وللافت في الأمر أن كيندال لم تكن ترتدي حمالة صدر، ما جعل قيانمخا ببعض الحركات يكشف عم ما هو تحت التوب ويظهر صدرها بشكل واضح.

وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لكيندال جينر خلال سهرة حضرتها مع صديقاتها.

اللافت كان فستانها الذي ارتدته، اذ هو الأجرأ على الاطلاق حسب تعليقات رواد السوشيال ميديا، لأن الفستان مقسّم بطريقة غريبة جداً، كأنه ممزق ولم يغطِ الكثير من جسم كيندال، خصوصاً منطقة الصدر!86902240