شاهد .. ميا خليفة: هذا ما أتقاضاه مقابل أفلامي المخلة وما فعلوه بي اثناء التصوير جعلني ابكي من الالم. تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر ميا خليفة: هذا ما أتقاضاه مقابل أفلامي المخلة وما فعلوه بي اثناء التصوير جعلني ابكي من الالم. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أحدث لقاء صحافي لها، أدلت الممثلة الإباحية اللبنانية الأصل ميا خليفة بتصريحات مثيرة للجدل عن تفاصيل عملها

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قالت ميا في تصريحاتهافي أحدث لقاء صحافي لها، أدلت الممثلة الإباحية اللبنانية الأصل ميا خليفة بتصريحات مثيرة للجدل عن تفاصيل عملها

قالت ميا في تصريحاتها:كنت ساذجة وضعيفة.

-تم استغلالي من جانب الرجال وشركات انتاج الافلام الاباحية.

‫-كانت أسوأ مرحلة في كل حياتي حينما كنت ممثلة افلام اباحية. ‬

-عملت في صناعة الافلام الاباحية لمدة ‪3‬ اشهر فقط، واشتركت في 12 فيلم، وكنت استلم 1000 دولار للمشهد الاباحي، و12000 دولار للفيلم الكامل.

-كانت الشركات تربح بسبب افلامي ملايين الدولارت، وحققت افلامي اكثر من مليار مشاهدة.

-لم اكن امتلك حقوق الافلام التي قمت بتمثيلها.

-كنت ارغب بايقاف عرض افلامي وسحبها من المواقع الاباحية.

-لم استطع سحب افلامي وصوري من المواقع بسبب شروط العقد الذي وقعته معهم.

-شروط شركات الافلام الاباحية مكتوبة بطريقة تجهلها النساء ولاتعرف تداعياتها، وهذه القوانين ادوات لاستغلال النساء.

-ما ارغب به هو حماية الفتيات من هذا الاستغلال الجنسي وان اكون نموذج تحذيري لهم.

-الشعور بالخجل من الماضي هو شيء احمله معي كل يوم، لكن لا استطيع تغييره.

ميا نادمة على عملها كممثلة إباحية لمدة خمس سنوات، وتحاول نسيان تلك الفترة، وتنزعج كلما ربط أحد بينها وبين لبنان لأنه يذكرها بالخطأ الأكبر الذي ارتكتبه في حياتها، لكنها تتعلم منه.

وقالت آنذاك إنها تعرضت للإغتصاب من مصور يُدعى كريستيان تحرش بها، ثم حاول اغتصابها قبل بدء تصوير الفيلم.

وقالت: (قال لي أن أخلع الحجاب وملابسي الداخلية وأن أنظر إلى الحائط، بدأ قلبي يرتجف، أعلم أنه قد يكون من السهل عليك أن تقول “لقد مارست الجنس على الكاميرا ، ما المشكلة الكبرى؟” ولكن عليك أن تفهم مستوى الخوف الذي تشعر به المرأة عندما تشعر بالعجز).

ومع دخولها القفص الذهبي، طالبت كل من يتابعها أن يوقع على عريضة لإزالة كل فيديوهاتها الجنسية عن المواقع الإباحية التي حققت ملايين الدولارات، بينما لم تحصل ميا إلا على عشرات آلاف الدولار فقط.

ووقع حوالي 1.5 مليون شخص على طلب بإزالة مايا من المواقع الإباحية، بعد أن أبدت مرارًا ندمها على المشاركة فيها.

كنا نشرت فيديو شكرت خلاله كل من ساندها ووقع على العريضة حتى تنتهي من ماضيها السيء في عالم الدعارة والجسد98075479