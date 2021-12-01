شاهد .. كأنها حورية على الأرض؛؛ اطلالة مثيرة وجذابة..النجمة ياسمين صبري تخطف وتسحر الأنظار في أحدث ظهور بفستان مذهل بالاصفر الجذاب | اتفرج

انت الان تتابع خبر كأنها حورية على الأرض؛؛ اطلالة مثيرة وجذابة..النجمة ياسمين صبري تخطف وتسحر الأنظار في أحدث ظهور بفستان مذهل بالاصفر الجذاب | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/01 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تحرص دائما النجمة والفنانة الشابة ياسمين صبري، على مشاركة جمهورها ومحبيها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بأخر الإطلالات والصور التي تخضع لها، وتشاركهم كل لحظاتها أثناء قضائها إجازاتها الصيفية خارج مصر.

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ياسمين صبري خطفت الأنظار في أحدث ظهور

حيث قامت الفنانة والنجمة الشابة ياسمين صبري، بنشر صورة جديدة لها اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري، عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي والخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام،

وظهرت ياسمين صبري، في الصورة بفستان ساحر يتميز باللون الأصفر على غلاف إحدى المجلات ومكياج جذاب.



حيث اعتمدت النجمة والفنانة ياسمين مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها منسدلا.



الجدير بالذكر أن الفنانة والنجمة ياسمين صبري تتجهز في هذا التوقيت من أجل الوقوف على الملامح النهائية لشخصية ليال التي من المقرر أن تجسدها فى مسلسلها الجديد “حلم ليال” المقرر عرضه فى رمضان النقبل

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