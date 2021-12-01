اتفرج – ابنة رشوان توفيق ترفض الصلح مع والدها

شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رشوان توفيق ترفض الصلح مع والدها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الفنان رشوان توفيق عن مبادرة للصلح بينه وبين ابنته وحفيده مؤكدًا على استعداده التام للمصالحة من غير عتاب وأنه سوف يأخذهم في أحضانه .

ولكن رغم لك مر اليوم المنتظر للصلح ولم تظهر ابنته أي استجابة على موافقتها أو رفضها لهذا الصلح.

و كشف المحامي الخاص بالفنان رشوان توفيق أن ابنته وحفيده قد بلغا بمعاد الصلح في منزله، ولكنهم تراجعا عن الحضور وتصفية ما بينهم من خلافات في وجود جميع أفراد الأسرة، إلا أنهم عبروا عن عدم موافقتهم على الصلح إلا بعد الحصول على الأموال والشالية الإضافي قبل الخوض في أي مفاوضات.

وصرح المحامي أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج مصر الجديدة، الذي يذاع على قناة Etc، مساء أمس الثلاثاء، أن أية أبنه الفنان رشوان توفيق، تطالب قبل الصلح ببضع شروط، ورفضت الصلح مع أبيها، موضحًا أنها تتلقى تأثير من الخارج يطالبها بعد الصلح مع والدها، بالرغم من أن الفنان رشوان توفيق مازال يعرض عليها الصلح، وحل المشاكل بعيدًا عن القضاء.

وتحدثت الإعلامية هبة رشوان توفيق عن حقيقة حدوث صلح بين والدها وشقيقتها آية، وأكدت على أن والداها يبادر بالصلح وانتظر أيه ابنته وحفيده إلا أن أية لم ترد على هذه المبادرة إلى الآن، حيث كشفت أن المحامي الخاص بوالدها هو من تحدث بالنيابة عنه في مبادرة الصلح، ولكن لم ترد آيه وهذا يعني الرفض بكل تأكيد.

و قالت : ” عرضنا المصالحة وأن تعود آية أختي إلى حضن أبوها” كما أكد مجدى مهران محامي الفنان المصري رشوان توفيق لهم أن موكله قال البيت مفتوح لهم ”

كما انتقد الإعلامي رامي رضوان ما يحدث من أبنه والحفيد من تجاهل لمبادرة والداها للصلح معها، وحل الخلافات التي بينهم بشكل ودي بعيدًا عن هذا الجحود الذي يأتي من جهتها، وحيث نفى وجود أي مبادرة للصلح تحدث بينهم

قائلًا : ” أن ابنته آية لم ترتضِ تلك القسمة وبدأت اتخاذ إجراءات بنكية غير منضبطة وخانت الإقرارات التي وقعت عليها والتوكيلات المعمولة ورفعت 3 دعاوى على والدها، قائلًا إن الدعاوى مرتبطة بإلغاء توكيلين وطلب ببطلان عقد القسمة “، حيث أشر أن أيه تريد رفع دعوى قضائية من أجل بحقها كامل في ميراث والدها.

حيث قال ردًا على كلام حفيد الفنان رشوان توفيق حول التوكيل العام بالبيع قائلًا : ” نص على أنواع معينة من التصرفات ويعد في هذا الأمر توكيل خاص للبيع، وما قام به رشوان توفيق صحيح بقوة القانون ولا يحق للابنة آية إقامة دعوى البطلان أو إلغاء الوكالة “.