شاهد .. اتفرج.. أول ظهور مفزع للفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز بعد غياب طويل ..لن تصدق كيف بدت ملامحها الجميلة (فيديو)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/01 الساعة 08:00 مساءً | (مايا)

أول ظهور علني مفاجئ للفنانة ياسمين عبد العزيز تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة، اثار الكثير من الجدل ظهرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، منهارة من البكاء في أول ظهور إعلامي لها في برنامج ”معكم“ لمنى الشاذلي، خلال حديثها عن أزمتها الصحية التي عانت منها في الأشهر الماضية.

ووثق برومو الحلقة مقتطفات من تصريحات ياسمين عبد العزيز، حول أزمتها الصحية، وقالت: ”أنا كنت بموت.. التربي باعتلي رسالة بيجهزولي التربة“، وروت كيفية تعرضها لصدمة شديدة.12113755

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