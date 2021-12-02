شاهد .. بملامح جذابة؛؛ شاهدوا أشكيناز ابنة «الحاج متولي» .. لن تصدق كيف أصبح شكلها اليوم بعد غياب 20 عاماً والصدمة في أسباب اعتزالها ومدى جمالها الساحر (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر بملامح جذابة؛؛ شاهدوا أشكيناز ابنة «الحاج متولي» .. لن تصدق كيف أصبح شكلها اليوم بعد غياب 20 عاماً والصدمة في أسباب اعتزالها ومدى جمالها الساحر (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/02 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعتبر الفنانة شيرين عبد الدائم، من النجوم الشابة الذين غادروا الفن في اول طريق لهم لأسباب مجهولة.

53372962



وفي هذه الأيام تم تداول صور لها في مواقع التواصل الاجتماعي، ليتفاجأ الجميع بالتغير الكبير في شكلها.

وفي السياق نفسه الفنانة شيرين عبد الدائم، التي عرفت بشخصية اشكيناز في مسلسل "عائلة الحاج متولي" عام 2001، حيث قامت بدور ابنة الفنان نور الشريف من زوجته "مديحة" التي أدت شخصيتها الفنانة سمية الخشاب.



ظهرت شيرين عبد الدايم المعروف بـ اشكيناز في عائلة الحاج متولي في الصورة الحديثة المتداولة لها وهي ترتدي الحجاب،

وتفاعل الجمهور مع شكلها الآن ما بين متغزلين بجمالها وبين مشيرين إلى أن ملامحها اختلفت عن السابق، لم يخل الأمر من التساؤل عن سبب ابتعادها عن الفن؟!

شيرين عبد الدائم قامت بدور اشكيناز ابنة مديحة الشخصية التي أدتها في العمل سمية الخشاب، وفي سياق الأحداث لم يكن والدها نور الشريف يعرف كيف ينطق اسمها، أما هي فكانت مشاهدها مع أبيها تطلب منه أن يشتري لها سيارة.



بعد مشاركة شيرين عبد الدائم في مسلسل "عائلة الحاج متولي" عام 2001، توقفت عدة سنوات وعادت للعمل في الفن من جديد عام 2005 من خلال فيلم "علي سبايسي" مع سمية الخشاب والفنان حكيم.

اختفت شيرين عبد الدائم تماماً عن الساحة الفنية، ولم تشارك في أي أعمال تذكر، لتعود من جديد تتسلط عليها الأضواء بعد تداول صورة لها وهي ترتدي الحجاب.



وأثار اختفاء الفنانة شيرين عن الساحة صدمة لدى محبي المسلسل، خاصة وأنها كانت في بداية حياتها حينما شاركت في واحد من أهم المسلسلات. وأشار بعض الجمهور إلى أنها اعتزلت الفن بسبب عدم قدرتها على المنافسة مع المتواجدين في الساحة.

53372962