شاهد .. ابنة الفنانة (غادة عبدالرازق) تخطف أنظار الجمهور بجمالها الشديد والغير متوقع .. لن تصدّقوا الشبه بينهما !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر ابنة الفنانة (غادة عبدالرازق) تخطف أنظار الجمهور بجمالها الشديد والغير متوقع .. لن تصدّقوا الشبه بينهما !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها في انستغرام، نشرت روتانا قزاز، ابنة الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ صورة لها ظهرت فيها وهي ترتدي ثياب كاجوال مع توب اسود وبنطال جينز، وسدلت شعرها، ووضعت كلبها في حضنها.

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نالت الصورة اعجاب الجمهور والمتابعين الذين أثنوا على جمالها واطلالتها الطبيعية، مؤكدين على الشبه الكبير بينها وبين والدتها غادة عبد الرازق، وتم تداول صورتها بشكل مكثف على مواقع التواصل، وتصدرت حديث المتابعين.

وكانت قد نشرت غادة عبد الرازق في وقت سابق صور وفيديو يجمعها بإبنتها وهي تقبلها، وتفاعل معهما الجمهور بشكل كبير بسبب جمال الثنائي واللطافة التي ظهرن فيها.

روتانا القزاز ابنة الفنانة غادة عبد الرازق الوحيدة، تحمل الجنسية السعودية، لأن والدها السعودي عادل القزاز، وانتقلت للعيش مع والدتها في مصر بسبب طلاق غادة من زوجها، وتخرجت من معهد الطيران بالأردن، تزوجت عام ٢٠١٢ من ضابط شرطة وأنجبت منه ابنتين، وتعمل روتانا حالياً كمديرة أعمال لوالدتها غادة عبد الرازق.

يذكر ان الممثلة المصرية غادة عبد الرازق قد صرحت بأنها لا تحب زحمة المهرجانات والسجادة الحمراء، لهذا تغيب عنها ولا تحضرها بالرغم ان منظمي المهرجانات يدعونها للحضور، لكنها تعتذر لأن هذا الامر يتطلب منها مجهوداً كبيراً، باللبس والمكياج، والمشي على السجادة الحمراء، والحديث المطول مع الناس، وعمل الكثير من المقابلات، وأكدت: "انا ما بحبش الزحمة ولا الكلام الكتير ولا الاضاءة الكتير لأني عشت فيها حياتي".

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