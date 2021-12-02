شاهد .. باطلالة نارية غير مسبوقة .. فستان الفنانة نوال الزغبي يظهر ما حاولت اخفاءه بشكل صادم افقد الجمهور توازنه ! .. (صورة)

انت الان تتابع خبر باطلالة نارية غير مسبوقة .. فستان الفنانة نوال الزغبي يظهر ما حاولت اخفاءه بشكل صادم افقد الجمهور توازنه ! .. (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدر اسم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مؤخرا محركات البحث " جوجل " بعد إطلالتها الأخير في حفل مهرجان ضيافة دبي.

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في التفاصيل ، أطلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في مهرجان ضيافة دبي بإطلالة جذابة جدا مرتدية فستان باللون التركواز مكشوف الصدر والأفخاذ وبفتحة ظهر جريئة وتداول رواد مواقع التواصب إطلالتها على نحوو واسع.

إطلالة الفنانة نوال الزغبي تصدرت محركات البحث خاصة بعد مشاركة جمهورها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام عدة صور من إطلالتها في الحفل.

من جهة أخرى ، وبعد اخبار طلاق الفنانة المصري شيرين عبدالوهاب من زوجها الفنان المصري حسام حبيب ، تداول رواد مواقع التواصل أخبار عن سبب كبير من الفنانة نوال الزغبي أجبر الفنانة شيرين على اتخاذ تاك الخطوة خاصة وانهم بينهم علاقة صداقة فنية منذ وقت.

وفي مداخلة هاتفية للفنانة نوال الزغبي عبر إحدى القنوات قالت أنها لا تستطيع التواصل مع شيرين، لأن الأخيرة تغيّر أرقام هواتفها بين الحين والآخر.

كما عبّرت عن دعمها الكامل لصديقتها بكل قراراتها التي تتخذها، قائلة: "بصراحة ما بقدر أطمن عليها لأني ما بعرف رقمها، وهي كل فترة تغير رقمها، وفي النهاية أنا معها بأي قرار بتاخده".

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