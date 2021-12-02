شاهد .. مراهقة تتألم كثيراً أثناء النوم.. وضعت ؛؛كاميرا مراقبة؛؛ فاكتشفت الصدمة وما كان يفعله بها أقرب المقربين منها وهي نائمة تفاصيل مثيرة!!

انت الان تتابع خبر مراهقة تتألم كثيراً أثناء النوم.. وضعت ؛؛كاميرا مراقبة؛؛ فاكتشفت الصدمة وما كان يفعله بها أقرب المقربين منها وهي نائمة تفاصيل مثيرة!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/02 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

لجأت سيدة، إلى طريقة غريبة لإكتشاف الكابوس الجاثم فوق رأسها منذ فترة طويلة، وبعد أن عانت كثيراً من الألم الشديد الذي كانت تشعر به كل ليلة أثناء النوم،

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وعجزها عن معرفة الأسباب، قررت تلك السيدة أن تستخدم التقنية لمعرفة ما ينغص عليها نومها وينكد حياتها فقامت بتركيب كاميرات في غرفة نومها وتوصيلها بهاتفها.

وفقا لما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن سيدة بريطانية تهوى تربية الحيوانات وترعى قطة في منزلها، تعرضت لآلام في الرأس شديدة منذ فترة ولكنها توصلت في النهاية أنه لا يوجد حل سوى أن تراقب نفسها أثناء النوم لتفهم ما يحدث.



تروي السيدة أنها كانت تنام وهي بحالة جيدة للغاية، ولكن تستيقظ على ألم شديد في الرأس وتؤكد أنها تسكن في المنزل بمفردها برفقة قطها فقط ولكن لم تتخيل أن القطة يمكن أن تتسبب في ذلك الألم.



صدمت السيدة بعد ان استيقظت ذات يوم وفحصت فيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة وتفاجأت بأن القطة التي ترعاها في المنزل تجلس فوق رأسها طيلة الليل وتقوم بخمش جلد رأسها بأظافرها.52398215