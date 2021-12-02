شاهد .. لن تصدقوا؛؛ فشلت في فن التمثيل فاشتغلت رقاصة.. اتفرج كيف تغير ملامح الممثلة ألفت زوجة (الحاج متولي) الرابعة صور ستدهشك !

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا؛؛ فشلت في فن التمثيل فاشتغلت رقاصة.. اتفرج كيف تغير ملامح الممثلة ألفت زوجة (الحاج متولي) الرابعة صور ستدهشك ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/02 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

اشتهرت النجمة الجميلة مونيا بدور ألفت الزوجة الرابعة للحاج متولي في المسلسل الشهير عائلة الحاج متولي الذي حقق نجاحًا عظيمًا وما زالت الجماهير تشاهده وتستمتع به رغم مرور 20 عاما من عرضه.

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تداول رواد السوشيال ميديا مؤخرا صورة للفنانة مونيا في أحد مراكز التجميل، وظهرت عليها علامات التقدم السن.

.من هي مونيا؟

مونيا هي ممثلة ومغنية مصرية، اسمها الحقيقي “إيمان” وُلدت عام 1969، ودرست في معهد الموسيقى العربية.



ساعدها أساتذتها في المعهد لدخول عالم التمثيل، ورشحتها الدكتورة نجاة علي للمخرج باسم محفوظ لتشارك في المسلسل التليفزيوني “لمن أترك هذا”، من بطولة: ماجد فايز، ندى بسيوني، سمية الألفي، ومن تأليف إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار مصطفى محرم.

من اكتشفها واختار لها اسم مونيا؟

صرحت مونيا في أكثر من لقاء لها أن الملحن بليغ حمدي هو من اكتشفها عندما سمعها تغني لعبد الحليم حافظ في فرح بالإسكندرية، وهو من اقترح عليها اسم مونيا بدلًا من اسمها الحقيقي.



قالت: “شوفت بليغ حمدي في فرح في إسكندرية.. وطلعت غنيت أغنية لعبد الحليم.. وهو أعجب بصوتي وقالهم هاتولي البنت دي”.

تابعت: “بليغ حمدي قدمني للإذاعة المصرية”.

مونيا تحكي عن كواليس تصوير شخصية ألفت كشفت مونيا كواليس تصوير دور “ألفت” في مسلسل “عائلة الحاج متولى” في لقاء لها.



وقالت: “وقت تصوير مسلسل “عائلة الحاج متولى” كنت لسة متجوزة المنتج ممدوح يوسف.. كان قبلها بيعمل مسلسل مع الممثلة صفية العمري من إخراج كريم ضياء الدين”.

تابعت: “بعدها رشحني ممدوح يوسف كمنتج لشخصية “ألفت”..كنت مستنية رأي الأستاذ نور الشريف بعد أول بروفة ترابيزة.. وقتها وافق عليا وقالي إنت هايلة”.



أضافت: “فرحت وقتها لأني مكنتش مثلت إلا مرتين.. ومكنتش أعرف إني موهوبة في التمثيل.. وابتدى الدور يكبر وكان دور محوري في المسلسل”.



لماذا اختفت مونيا عن الساحة الفنية بعد دور “ألفت”؟

شاركت مونيا في عدة مسلسلات بعد مسلسل “عائلة الحاج متولى” لكن أدوارها لم تحقق نجاحًا مثل دور “ألفت”، ولم يلتفت لها الجمهور في أي عمل شاركت به.

قالت:” بعد “الحاج متولي” عملت مسلسلات كتير زي “مشوار امرأة”، و”الست أصيلة”.. لكن توقفت عن التمثيل بعد مسلسل “حنان وحنين” مع الممثل العالمي عمر الشريف



أضافت: “توقفت لأني حسيت إن التمثيل بقى ياخدني من الغناء كتير.. ومبقتش أشوف فرقتي.. ولا أروح حفلات وأفراح”.



تابعت: “بدأت أزهق من التمثيل لأنه محتاج التزام.. وكنت فاكرة إن مسلسل “حنان وحنين” هينجح لكن منجحش بسبب ظروف كثيرة.. علشان كدة قررت إني أتوقف وأرجع للغناء”.

قالت أيضًا: “حلم حياتي إني أكون فنانة شاملة.. بتجمع بين الغناء والتمثيل وأعمل فيلم غنائي استعراضي”.



كيف اتجهت مونيا للمسرح الغنائي؟ قامت مونيا بالاتجاه على استكمال الدراسة الأكاديمية، وعملت على تحضير رسالة الماجستير، والدكتوراه الخاصة بها في مجال المسرح الغنائي. تعمل حاليًا في هيئة المسرح ومسؤولة عن ورشة الغناء المسرحي.



قالت: “أنا مُعينة في هيئة المسرح.. ومسؤولة عن المسرح الغنائي لأني بعشقه”.

تابعت: “دكتور أشرف ذكي هو اللي نصحني أبعد عن التمثيل وأركز في المسرح”.



زوجة رابعة في الحاج متولى.. وزوجة ثانية في الحقيقة صرحت مونيا أنها كانت زوجة ثانية للمنتج ممدوح يوسف في الحقيقة في لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج “بوضوح”.



قالت: “أنا كنت زوجة ثانية.. ودي حالات بتبقى موجودة في المجتمع إن الراجل يتجوز على مراته لأسباب كتير زي إن الزوجة تكون متوفية أو تعبانة”. انفصلت مونيا عن ممدوح يوسف عام 2012، وتزوجت بعدها من إياد الدجوي.

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