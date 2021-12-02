شاهد .. امسك أعصابك وشاهد .. لن تستوعب منظر شمس الكويتية قبل عمليات التجميل ستصدم بقوة!.

انت الان تتابع خبر امسك أعصابك وشاهد .. لن تستوعب منظر شمس الكويتية قبل عمليات التجميل ستصدم بقوة!. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شمس بندر أو شمس الكويتية فنانة كويتية من أصل سعودي مواليد عام 1980م قضت معظم حياتها في الكويت لها الكثير من الأعمال الفنية والالبومات الغنائية.

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قديماً كانت شمس تظهر بجسم ممتلىء وجمال طبيعي خالي من عمليات التجميل، وكان مكياجها وتسريحات شعرها طبيعية.لكنها قامت بعد ذلك بعملية تكميم المعدة، ونجحت فيها لتخسر وزنها الزائد، واستعادة رشاقتها لتصبح بين أكثر النجمات الرشيقات على الإطلاق.أما تسريحات شعرها ومكياجها، تواكب شمس الموضة في تسريحات شعرها القصير ومكياجها العصري المميز.من جهةٍ أخرى، تتعمد الفنانة الكويتية شمس صناعة الإثارة بشكل دائم بطريقة إطلالاتها وتصريحاتها الإعلامية، حيث ردت على متابع انتقد ثياب شمس ووصفتها بتعمد الإغراء والابتذال.

وقالت في رسالة مصوّرة: “أنا لابسة لنفسي أنا أحب ألبس ما مستور أنا أحب ألبس من غير هدوم أنا أحب أمشي كده”. وأضافت: “إذا بتفكر اني بغريك فأنا مو شايفتك ولا أعرفك عشان أغريك وبعدين تلاقيك أنت ثلاثة أرباعك كرش وكأنك سوبر ماريو ليش أغريك أصلاً”.

واختتمت كلامها: “بغري أغري حد حلو أغري حد يسوى العالم تركض وراه عنده بواخر واقفة على البحر وأسطول طيارات واسم مولع الدنيا”. وكانت المطربة الكويتية أطلقت أخيراً كليب أغنيتها الجديدة “معلية” باللهجة العراقية، من إخراج جنيفي مولر عبر قناة شركة “اورنجي للانتاج والتوزيع الفني” على موقع “يوتيوب”، حيث حقّقت أكثر من مليوني مشاهدة منذ طرحها في نهاية شهر أيار (مايو) المنصرم.

وكانت د أكدت الفنانة شمس في عام 2015 خلال حضورها في برنامج “تفاعل COM” على “العربية، إنها تخلت عن الجنسية الكويتية بالإضافة لجنسيتها السعودية الأصلية، لأن “حريتها” دفعتها للتخلي عن جنسيتها الخليجية حتى لا تُحسب آراؤها على أي دولة، وقد حصلت على عدة جنسيات أوروبية كالفرنسية والبريطانية

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