شاهد .. تفاصيل مثيرة : مختفية من التسعينات..اتفرج أول ظهور للفنانة ؛؛عبير الشرقاوي؛؛ ومفاجأة بشأن تعرضها للسجن ومحاولة زوجها قتل ولدها!

انت الان تتابع خبر تفاصيل مثيرة : مختفية من التسعينات..اتفرج أول ظهور للفنانة ؛؛عبير الشرقاوي؛؛ ومفاجأة بشأن تعرضها للسجن ومحاولة زوجها قتل ولدها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/02 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، وهي بصحبة الشيخ خالد الجندي في إحدى المناسبات العامة.

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وظهرت عبير في الصورة بملامح متغيرة تماماً؛ فقد بدت أكثر وزناً عما كانت وقت عملها كممثلة قبل الاعتزال.

عبير الشرقاوي هي ابنة المخرج جلال الشرقاوي. تخرجت في الجامعة الأمريكية قسم المسرح، وعملت في التمثيل أثناء دراستها.



وأسندت إليها بطولة مسرحية "عطية الإرهابية" عقب اعتزال وحجاب الفنانة سهير البابلي، ثم عملت في العديد من المسلسلات مثل "عمر بن عبد العزيز"، و"الأمير المجهول"، وحققت شهرة واسعة في فترة التسعينيات إلى أن ارتدت الحجاب وقررت اعتزال التمثيل.



بعد ذلك أقنعها والدها بالعودة إلى الفن، فعادت من خلال مسلسل «أشرار وطيبين» ثم «عباد الرحمن» و«الإمام الشافعي»؛ لكنها عادت عن قرارها واعتزلت من جديد وتفرغت لرعاية أسرتها وأبنائها، ولم تقدم أي أعمال فنية منذ سنوات طويلة.

أسرار في حياة عبير

اعتزلت قبل سنوات وأصبح ظهورها قليلا في التليفزيون، وحتى عندما تظهر تتحدث عن مشكلات خاصة بحياتها الشخصية، نتحدث عن الممثلة عبير الشرقاوي التي عاد اسمها ليتصدر عناوين الأخبار بالمواقع الفنية بعد حكايتها مع محمد سعد.



دون أي مقدمات حكت عبير عن واقعة يعود تاريخها إلى حوالي 21 عاما، تحديدا عام 1998 مع عرض مسرحية "قصة الحي الغربي"،

إذ قالت إنها تعرضت لعملية نصب من الفنان محمد سعد، الذي شارك وقتها في المسرحية في دور بسيط، كما أنه تعدى عليها بالضرب ولا تزال تعاني من أثر ضربته حتى يومنا هذا.

إذا كنت تعرف عبير الشرقاوي من أعمال شاركت بها، أو لا تتذكرها جيدا، يقدم FilFan.com معلومات عنها.



1- هي ابنة الفنان والمخرج المسرحي جلال الشرقاوي.



2- ولدت في عام 1970 وتبلغ من العمر 49.

3- درست في قسم المسرح بالجامعة الامريكية.

4- بدأت التمثيل خلال فترة دراستها.

5- شاركت في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة منها مسلسلات "عمر بن عبد العزيز" و"هارون الرشيد" وفيلم "حلق حوش".



6- قدمت البطولة في مسرحية "عطية الإرهابية" بعد اعتزال الفنانة سهير البابلي.

7- اعتزلت الفن لفترة بعد زواجها وارتدت الحجاب.

8- لديها ابن وحيد يدعى "جلال" وأصيب بمرض خطير.

9- بعد ارتداء الحجاب كانت ستتجه لتقديم البرامج الدينية عبر قناة "اقرأ" لكن تعطل إنتاج البرنامج.



10- اقنعها والدها جلال الشرقاوي بالعودة إلى التمثيل والمشاركة في أعمال دينية واجتماعية.

11- آخر أعمالها كان مسلسل "مش ألف ليلة وليلة".

12- عانت من مشاكل مع طليقها واتهمته بمحاولة قتل ابنهما.

13- اتهمها طليقها الطبيب النفسي طارق المعداوي بالسب والقذف بعدما ظهرت في برنامج تليفزيوني وتحدثت عنه،وواجهت عقوبة الحبس.



14- عانت من عملية تجميل فاشلة تسببت لها في عاهة مستديمة بيدها اليسرى، بعدما حاولت شد الترهلات بها.



15- بعد 21 عاما حكت عن واقعة حدثت ببنها وبين محمد سعد خلال منشور كتبته عبر حسابها على Facebook، واتهمته بالنصب عليها و ضربها.

16- بعد ساعات قليلة حذفت المنشور واكتفت بجملة "الطيب أحسن".

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