شاهد .. بعد 20 سنة زواج .. خفايا انفصال منى زكي وأحمد حلمي وهذا ما حدث وصدم الجمهور.

انت الان تتابع خبر بعد 20 سنة زواج .. خفايا انفصال منى زكي وأحمد حلمي وهذا ما حدث وصدم الجمهور. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر انفصال النجمة منى زكي من الفنان أحمد حلمي بعد 20 سنة زواج.

يأتي ذلك بعد ظهور النجمة منى زكي وحيدة في مهرجان القاهرة السينمائي الأمر الذي صدم جمهور النجمين الكبيرين وفتح الباب أمام الشائعات.62189147

وتواجدت منى زكي على السجادة الحمراء الخاصة بحفل الافتتاح بمفردها بدون زوجها أحمد حلمي، وهي المرة الثانية التي تظهر فيها على السجادة الحمراء بدون أحمد حلمي فالمرة الأولى كانت في مهرجان الجونة.

يأتي ذلك في ظل تداول أنباء عن انفصال النجميين الشهيرين بعد نحو 20 سنة زواج في ظل صمت النجمين عن الرد على تلك الأنباء.

ونفى مصدر مقرب من النجمين شائعات الانفصال مرجعاً غياب حلمي لانشغاله بتصوير فيلمه الجديد إكس" الذي يقوم ببطولته مع النجوم، روبى، سيد رجب، هو من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

وأكد أن حلمي يحضر لشخصية جديدة سيقوم بتقديمها وتطلب هذه الشخصية ظهوره بلحية كبيرة وشعر طويل كهيئة إنسان الغابة لذا رأي أحمد حلمي، أن ظهوره بهذه اللحية والشعر في المهرجان سيحرق الشخصية كما أنه سيكون شكله غير مناسب لحضور هذا المهرجان.

وبعد تأجيل أكثر من 4 أشهر بدأ النجم أحمد حلمي مؤخراً تصوير فيلمه الجديد «إكس» الذي يعود به للسينما بعد غياب 3 سنوات بعد آخر أفلامه "خيال مآتة" .62189147