شاهد .. كأنها اجمل حورية على الارض : نجمة مسلسل عروس بيروت..كارمن بصيبص بإطلالة خادشة صدرها يخرج من فستانها وتقع بموقف محرج وفاضح .. اتفرج

انت الان تتابع خبر كأنها اجمل حورية على الارض : نجمة مسلسل عروس بيروت..كارمن بصيبص بإطلالة خادشة صدرها يخرج من فستانها وتقع بموقف محرج وفاضح .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/02 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت كارمن بصيبص نجمة عروس بيروت صورة لها عبر الإنستغرام ظهرت بها بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود باكليس ومكشوف من منطقة الصدر والأكتاف، حتى كاد الفستان يسقط عنها،

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ما عرضها لموقف محرج بين المتابعين الذين اتهموها بالخروج دون حمالة صدر، وتعمد ارتداء فستان مكشوف ومثير.

ورغم الإنتقادات والاتهامات نالت صورة كارمن بصيبص اعجاب الكثير من متابعيها الذين تغزلوا بجمالها وسحر اطلالتها الطبيعية دون مبالغات بوضع المكياج والفلتر، او عمليات التجميل، وعبروا عن حبهم لها ولادوارها المميزة في الدراما والسينما.

وكانت قد أثارت بصيبص الجدل في وقت سابق بعد ظهورها بصورة نشرتها عبر الانستغرام، بدت بها وكأنها شبه عارية، وتلقت الكثير من الانتقادات وقتها.

يذكر ان مسلسل "البريئة" الذي لعبت به كارمن بصيبص دور البطولة قد جذب الجمهور بشكل كبير بشكل كبير بسبب أحداثه المشوقة التي تعتمد على الإثارة والغموض، وتدور أحداثه حول الشابة ليلى التي تبحث عن براءتها،

بعدما وجدتها الشرطة في منزل حبيبها السابق المقتول، فتجد نفسها وحيدة وتعمد إلى إثبات براءتها لوحدها بعد أن ظُلمت بجريمة قتل لفّقت لها.

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