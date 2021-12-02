شاهد .. الفنان المصري ممدوح وافي.. دُفن مع ؛؛ أحمد زكي؛؛ في قبر واحد وتحدى أسرته للزواج من مسيحية وابنته فنانة شهيرة! تفاصيل صادمة

انت الان تتابع خبر الفنان المصري ممدوح وافي.. دُفن مع ؛؛ أحمد زكي؛؛ في قبر واحد وتحدى أسرته للزواج من مسيحية وابنته فنانة شهيرة! تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/02 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

قرابة 17 عاما مرت على رحيل الفنان المصري ممدوح وافي والذي كان الصديق المقرب من النجم المصري الراحل أحمد زكي وشاركه معظم أعماله.

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وولد ممدوح وافي يوم 11 مايو، عام 1951، بقرية المندرة في محافظة الفيوم، وبدأ حياته المهنية بالعمل في أحد البنوك الحكومية،

إلا أن عشقه للفن جعله يتجه إلي التمثيل حتى أنه قرر أن يصقل موهبته عن طريق الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وبدأ مشواره الفني عام 1979 من خلال العمل المسرحي، حيث شارك في العديد من الأعمال المسرحية المتميزة ومنها: "حمري جمري - الهمجي - هي والتلامذة - حضرات السادة العيال - تزوير في أوراق عاطفية".



زواجه وتزوج ممدوح وافي من خارج الوسط الفني وأنجب 3 أبناء، هم: نورا وهاني وياسمين، وتروي الأخيرة في أحد البرامج، قصة زواجه من والدتها،

قائلة: "أعجب أبي بوالدتي، وظل يتحدث معها وأخبرها برغبته بالارتباط بها إلا أنها أخبرته أن الأمر صعب لأنها مسيحية، وأكد لها عدم وجود مشكلة وأنه مستعد ليواجه الدنيا بشرط، أن تحترم ديانة أولاده، ووافقت ثم وافق".

وأضافت الفنانة ياسمين وافي، ابنة الفنان الراحل ممدوح وافي، "ارتبط والدي ووالدتي لمدة 8 سنوات نظرًا لوجود مشاكل بين العائلتين، لكنهما ظلا سويًا، وكان يفعل العديد من المواقف عندما يتقدم أحد الأشخاص لوالدتي، ويحطم سيارة المتقدم، ويدخل عليهم ويقول للعريس المتقدم "أنا لو منك أهرب".



وواصلت: "وقف أمام أهله وفي النهاية تزوجا، وكان رومانسيًا إلى حد كبير، وكانت أول مرة ترى والدتي أن هناك شخصا يتمسك بها بكل هذه القوة".



ويُعد ممدوح وافي رفيق الفنان أحمد زكي في أعماله الفنية، وخلال مرافقته له في رحلة علاجه اكتشف وافي صدفة إصابته بسرطان المعدة، وبأن حالته متقدمة وسرعان ما افترسه المرض ورحل وافي وهو يدعو لصديقه ورفيق عمره إلا يلحقه وأن ينعم الله عليه بنعمة الشفاء.



وفي لحظة الوداع بينه وبين أحمد زكي طلب منه مطلبًا أخيرًا وهو ألا يفرق الموت بينهما فكما كانا مجتمعين في الدنيا تمنى أن يظلا معا للأبد وأن يدفن في قبر صديقه أحمد زكي.

وحقق له أحمد زكي رغبته، ليسبقه وافي إلى قبره ويدفن به، ويلحق به أحمد زكي بعد 5 شهور فقط، حيث رحل وافي في 17 أكتوبر من عام 2004.



الفنان المصري القدير صلاح عبد الله نقل هذه القصة من الصفحة التي تحمل اسم الفنان الراحل أحمد زكي على " فيسبوك " ليعلق عليها بدوره بنشر ذكرى أخرى تجمعه بوافي وكتب :

" ومن ١٦ سنة ويومين رحت أنا وآدم نزوره في المستشفى وإحنا عارفين إنه خلاص وإتفقنا مع الصديق الجدع المخلص محمد أبوداوود الذي لازمه طوال فترة مرضه نمسك نفسنا قدامه وما نعيطش ونحاول نفرفشه ونفكره بفضله علينا وأحلى وأظرف الأوقات التي جمعتنا ".



وأضاف عبد الله: " لكن ممدوح مادناش فرصة وهوه اللي إتكلم وقال بصوت يصعب عليا وصفه مبسوط وفخور بنجاحكم قوي وحكالنا مسرحية عاجباه وإنه نفسه يعملها معانا ولو ماقدرش يمثل

فيها يخرجهالنا وهنا بقى إنفجرت دموعنا قائلين إن شاء الله يادوحة ياريت ياممدوح ياريت وإحتوانا أبوداوود ربنا يبارك في عمره وصحته وجدعنته وخرجنا من الأوضة وهوه بيطبطب علينا .. أرجوكم الفاتحة والدعاء ".

ومن أبرز أعمال ممدوح وافي: فيلم “الإنس والجن”، و”البيضة والحجر”، “زوجة رجل مهم”، “الإمبراطور”، “استاكوزا”، “أبو الدهب”، “ناصر 56″، “سواق الهانم”، “مستر كاراتيه”.



وشارك ممدوح أيضًا في مسلسل “حارة المحروسة”، و”الزوجة أول من يعلم”، و”رجل من زمن العولمة”، و”سنبل بعد المليون”، “الحاج متولي”، “السيرة الهلالية”، “ونيس”، “قط وفار”.83934741