شاهد .. اتفرج : كيف تدخل النجم الكوميدي؛؛ محمد إمام؛؛ وأنقذ والده الزعيم عادل إمام؛؛ من موقف محرج للغاية أمام فتاة شديدة الجمال ! تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر اتفرج : كيف تدخل النجم الكوميدي؛؛ محمد إمام؛؛ وأنقذ والده الزعيم عادل إمام؛؛ من موقف محرج للغاية أمام فتاة شديدة الجمال ! تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/02 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

قبل أشهر قليلة نشر إمام عبر تويتر.فيديو ، للقاء سابق مع والده يُظهر خلاله أن جماهيريته فاقت جماهيرية والده، ما عرض إمـام الأب إلى موقف مُحرج مع إحدى المعجبات.

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وأعاد الممثل المصري محمد إمام نشر موقف مُحرج تعرض له والده الممثل عادل إمام بسببه .

وتقول المذيعة في اللقاء لعادل إمـام إن “ ثلاثة أرباع بنات مصر تحب محمد الآن”، ليسرد لها الموقف الذي تعرض له قائلاً: “رن الهاتف، فكانت فتاة تطلب محمد وتسألني هل محمد موجود، فسألتها محمد من؟ فقالت محمد إمـام”.



كما وتابع عادل إمـام: “بكل تاريخي وقيمتي وبكل ثقة، قلت لها أنا عادل إمـام، فقالت لي، لا أنا أريد محمد إمـام”.



كما وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي علق عليه محمد إمـام بـ”إيموجي” ضاحك، فمنهم من سخر من “تطبيل” المذيعة ومبالغتها بالادعاء أن ثلاثة أرباع الفتيات يحبون إمـام الابن،

ومنهم من رأى أن محمد إمام لا يمكن أن يتفوق على والده، وأن نشره الفيديو مرة أخرى محاولة لتسويق نفسه.79463576