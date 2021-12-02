شاهد .. اشتهرت بأكثر المشاهد الجريئة مع الزعيم؛؛ عادل امام؛؛ ونور الشريف.. تزوجت 3 مرات واعتزلت الفن لهذا السبب الصادم!

انت الان تتابع خبر اشتهرت بأكثر المشاهد الجريئة مع الزعيم؛؛ عادل امام؛؛ ونور الشريف.. تزوجت 3 مرات واعتزلت الفن لهذا السبب الصادم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/02 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تعد واحدة من أبرز نجمات الإغراء في السينما المصرية، تحولت فجأة من ممثلة إغراء إلي نجمة تدور حولها شائعات بشأن زواجها من رجل أعمال

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شهير مقرب من الرئيس الأسبق حسني مبارك إنها الفنانة منال عفيفي التي كانت انطلاقتها الفنية الحقيقية عندما اكتشفها الفنان الراحل نور الشريف وقدمها في فيلم الطيب والشرس والجميلة.



اسمها بالكامل منال محمد عبد السلام، ولدت عام 1971، لعائلة متوسطة الحال فوالدها كان يعمل موظفاً ووالدتها ربة منزل، التحقت بالمعهد العالي للموسيقى القومية ولكنها تركته والتحقت بمعهد الفنون المسرحية وتخرجت منه عام 1993 بدرجة امتياز.

بدأت حياتها الفنية من خلال الوقوف على خشبة المسرح مع المخرج الكبير جلال الشرقاوي ومثلت أمام الفنان عادل إمام أشهر مشهد إغراء له في حياته الفنية من خلال فيلم "الواد محروس بتاع الوزير" حيث كانت تغازل الفنان كمال الشناوي وتقيم علاقة غير شرعية معه، وكان أول أعمالها الفنية من خلال مسلسل "زمن عايش" مع الفنان حسين فهمي وسعيد عبد الغني.



عرفت منال عفيفي بتجسيد الأدوار التي تعتمد على الاغراء، ومن أبرز هذه الأعمال دورها في فيلم "عفاريت الأسفلت"، عام 1996، مع الفنان محمود حميدة وسلوى خطاب وعبد الله محمود وفيلم "عفريت النهار" 1997 مع نور الشريف وحسن حسني والهام شاهين، وفيلم "الكلام في الممنوع" عام 2000، بطولة نور الشريف وماجد المصري وماجدة زكي



تزوجت الفنانة منال من الكاتب المسرحي والناقد الدكتور أحمد سخسوخ عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الأسبق، أثناء دراستها بالمعهد، وأنجبا ابنتهما "موناليزا" ثم انفصلا لأسباب لم يعلن عنها الطرفين حتى الآن.

تزوجت للمرة الثانية من شاب خارج الوسط الفني ولكنها اشتكت من فقره وعدم قدرته على تحقيق أحلامها، وفي عام 2011 قيل إنها تزوجت للمرة الثالثة من الصديق المقرب للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والذي عرف في جميع الأوساط بأنه الرجل الثاني في مصر بسبب علاقته الوثيقة بمبارك.



وفي لقاء تلفزيوني مع الفنانة منال عفيف قالت انها "اعتزلت الفن منذ سنوات طويلة لتتفرغ لتربية ابنتها الوحيدة بعد قرار انفصالها عن زوجها ولأنها تخاف على ابنتها مثل كل النساء وشرقية فابتعدت عن التمثيل لحمايتها".86537491