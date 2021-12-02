شاهد .. فاق اخاه بالوسامة المبهره... اتفرج صورة نادرة لـعمرو دياب وشقيقه الأصغر والوحيد الذي لايعرفه احد والمفاجأة في عمره .. هل يوجه شبه بينهما ؟

انت الان تتابع خبر فاق اخاه بالوسامة المبهره... اتفرج صورة نادرة لـعمرو دياب وشقيقه الأصغر والوحيد الذي لايعرفه احد والمفاجأة في عمره .. هل يوجه شبه بينهما ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خلال الأيام القليلة الماضية انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة نادرة تجمع بين الفنان عمرو دياب وشقيقه الأصغر عماد، حيث كانا في النصف العلوي من الصورة صغار في السن، والنصف الأخر صورتهما معاً وهم شباب.

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انهالت التعليقات على الصورة، حيث تفاجئ الكثير بوجود شقيق للهضبة، وذلك لأنه لا يظهر كثيرًا بل تكاد تكون هذه الصورة هي ظهوره الوحيد.

وانقسم المعلقين على الصورة قسمين، فريق يرى أن هناك شبه كبير بين عمرو دياب وشقيقه الوحيد، وفريق أخر يرى أنه ليس هناك شبه بينهم.

ولد عماد دياب في 25 فبراير عام 1963، ببورسعيد، وهو يصغر شقيقه عمرو بعام ونصف، وانتقل مع أسرته إلى محافظة الشرقية بمركز سنهوت.

ما زال يقيم في الشرقية رفقة أسرة والده، ولديه ولدين “عبدالرحمن” شارك مع عمه عمرو دياب فى كليب وياه عام 2009 والثاني “عمر” يعمل حاليا مع عمه فى شركة “ناي” التى تنتج أعماله.

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