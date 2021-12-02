شاهد .. المثيرة والأكثر جرائة .. ديمي روز بلا ملابس تستعرض مفاتن جسدها المُثيرة بطريقة خادشة وكارثية

انت الان تتابع خبر المثيرة والأكثر جرائة .. ديمي روز بلا ملابس تستعرض مفاتن جسدها المُثيرة بطريقة خادشة وكارثية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​ صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مستخدمة خاصية الستوري، حيث ظهرت وهي عارية تماماً، ومستلقية على السرير.

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متابعو روز عمدوا إلى تداول الصورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مطلقين عليها لقب "الإمرأة الأكثر إثارة في العالم"، حيث أنها تعمد دائماً إلى نشر هذا النوع من الصور، التي تبرز منحناياتها.

الجدير بالذكر، أن روز كانت قد نشرت صورة لها من طفولتها، وعبر متابعوها عن سعادتهم بصورتها حيث أكدوا أن ملامحها لم تتغير أبداً وأنها تمتلك وجهاً ناعماً وجمالاً ساحراً.78083084