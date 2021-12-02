شاهد .. هذا الطفل الذكي أصبح أحد أهم نجوم الفن وأكثر وسامة وحصد جائزة أوسكار السينما المصرية ؟..اتفرج من يكون؟

انت الان تتابع خبر هذا الطفل الذكي أصبح أحد أهم نجوم الفن وأكثر وسامة وحصد جائزة أوسكار السينما المصرية ؟..اتفرج من يكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت منصات التواصل الاجتماعي تداول صورة لطفل تميز بذكائه منذ صغره وعشق الفن ليغدوا أحد هم نجومها في الوقت الراهن .

16852031

ولعل الكثير منا يتذكر الطفل يوسف عثمان اللى شارك لأول مرة في فيلم "بحب السيما" وحقق نجاح كبير جدا، بعدها قدم يوسف فيلم سيب وأنا سيب مع عمرو واكد وفيلم خلطة فوزية مع إلهام شاهين.

إختفى يوسف عن الساحة الفنية ورجع من جديد سنة 2013 من خلال مسلسل "فرعون" للفنان الراحل خالد صالح وفي 2015 بمسلسل "أستاذ ورئيس قسم" بطولة الفنان عادل امام، وشارك سنة 2016 في مسلسلات وعد و الميزان و الخانكه ومسلسل أرض جو في 2017.

حصل يوسف سنة 2017 على جايزة "أوسكار السينما المصرية" عن دوره فى فيلم بحب السيما.

16852031