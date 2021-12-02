شاهد .. صفعة غير متوقعة. الفنان حسام حبيب يخرج عن صمته ويوجه إهانة قاسية لطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب .

انت الان تتابع خبر صفعة غير متوقعة. الفنان حسام حبيب يخرج عن صمته ويوجه إهانة قاسية لطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد انتشار خبر انفصال الفنانة ​شيرين عبد الوهاب​ عن زوجها الفنان ​حسام حبيب​ وبدآ الحديث في حقوقهما المالية.

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ونقلت بعض المعلومات ان "هناك فريقاً من المحامين بين شيرين وحسام حبيب يعملون لتحديد حقوق كل منهما.

ويقول حسام في هذا الاطار إن جزءاً كبيراً من الأموال التي حصل عليها من شيرين هي حقه الرسمي، نظراً لإدارته لأعمالها وإشرافه ورؤيته الفنية".

وأضافت صحيفة "هافينغتون بوست عربي" أن "الأزمة بين الثنائي قد تصل إلى القضاء، في حال لم يجد المحامين حلولا ودية بينهما".

وكانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية أثارت جدلًا جديدًا، حول علاقة الفنانة شيرين بزوجها الفنان حسام حبيب، إذا زعمت طلاقهما في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشرت على موقع"مجلة جرس"، الذي ترأس تحريره، أن سبب الانفصال خيانة مالية مدعية أنه استحوذ على مبالغ مالية من حساباتها، على الرغم من تقديمها سيارة له عيد ميلاده 2020.

تناولت قناة "الغد"، في تقرير مصور لها، أن شيرين في عام 2021، قدمت لزوجها سيارة مرسيدس بـ 5 ملايين جنيه، لتعويضه عن رغبته في إنجاب الأطفال منها.

وتفتح هذه التغريدة، فصلا جديدا من الأزمة بين نضال وبين شيرين وحسام حبيب وذلك بعد أزمة التسجيل الصوتي لوالد حسام حبيب الذي سربته نضال في يونيو الماضي وتسبب في أزمة كبيرة للثنائي.39457759