شاهد .. هل تتذكرون الفنان القدير حسين الشربيني؛؛ عائلته تكشف تفاصيل مثيرة بعد كل هذه السنوات واسرار صادمة عن حياته الخاصة!

انت الان تتابع خبر هل تتذكرون الفنان القدير حسين الشربيني؛؛ عائلته تكشف تفاصيل مثيرة بعد كل هذه السنوات واسرار صادمة عن حياته الخاصة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/02 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

حلت قبل اشهر الذكرى السنوية لوفاة الفنان حسين الشربيني في منتصف شهر سبتمبر، وكان الراحل بدأ مشواره الفني وهو في عمر السابعة!

28297691

بدأت علاقة حسين الشربيني بالفن عندما لفت مدرس اللغة العربية نظر الطفل إلي موهبته في التمثيل لأدائه الجيد في قراءة النصوص المحفوظة، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة لدراسة الاجتماع وعلم النفس عام 1954.

وخلال دراسة الشربيني الجامعية نصحه الدكتور رشاد رشدي المشرف على الفرقة الفنية بالكلية بالالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، وحدث ذلك بالفعل.



كان حلم حسين الشربيني وهو طفل كان أن يعمل مدرسا، لكنه فوجئ بقرار تعيينه في هيئة السكك الحديدية بمدينة أسيوط بصعيد مصر، وهو ما دفعه لترك العمل بعد 11 يوماً من تسلمه له،

وليعود إلى القاهرة حيث التحق بالعمل صحافيا في جريدة الجمهورية، ثم مذيعا بالتلفزيون المصري عند افتتاحه مطلع الستينات.

يذكر أن حسين الشربيني من مواليد 16 نوفمبر 1935 وتوفى في 15 سبتمبر 2007.

28297691