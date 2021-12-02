شاهد .. بسمة بوسيل تفاجئ متابعيها بصورة حديثة لأبنائها الثلاثة من تامر حسني جمالهم يسلب العقول (اتفرج الصور)

انت الان تتابع خبر بسمة بوسيل تفاجئ متابعيها بصورة حديثة لأبنائها الثلاثة من تامر حسني جمالهم يسلب العقول (اتفرج الصور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل متابعيها بنشرها صورة حديثة لأبنائها الثلاثة من زوجها الفنان تامر حسني، وهم تاليا وأمايا وآدم.

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أبناء بسمة بوسيل ظهروا في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وهم يلعبون على شاطئ البحر.وحرصت الفنانة المعتزلة على إخفاء وجوه أبنائها الثلاثة كما اعتادت أن تفعل دائما، حيث لم تنشر أي صور تظهر وجوههم منذ ولادتهم.

وكانت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل قد وجهت مؤخرا رسالة تهنئة لزوجها الفنان تامر حسني، على فيلمه الجديد "مش أنا"، حيث كتبت له قائلة:"مبروك حبيبي ، أنا فخورة بك وبكل الفريق الذي كان هناك من أجلك في صناعة هذا الفيلم الرائع".

وأضافت: "بالنسبة لي هذا هو واحد من أفضل الأفلام التي رأيتها في حياتي ، بارك الله فيك ودائماً ما تمطر بك بالنجاح.. أيضا مقدمة إلى مديرنا اللامع sarawafikdirector لهذا العمل الرائع. برافو".

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