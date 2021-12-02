شاهد .. لن تصدقوا : ماهي وصية الدنجوان رشدي أباظة الغريبة التي قتلت منفذها.. ورغم مرور سنوات عديدة فشل الجميع فى تفسيرها حتى اليوم!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/02 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

وصية رشدي أباظة الغريبة التي قتلت منفذها فشل الجميع فى تفسيرها حتى اليوم هو دنجوان الشاشة بلا منازع،

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وهو أيضا واحد من أهم النجوم الذين أنجبتهم مصر، خصوصا وأنه قدم الكثير من الأعمال المهمة، والتى كشفت عن كون موهبته تتسع لتشمل الألوان الفنية كافة، رغم أن المخرجين كانوا عادة ما يحصرونه فى أدوار "الجان" الذى تقع فى حبه البطلات.

حرق جثته بعد الموت

فى أواخر أيامه، بدأ رشدى أباظة يفكر فى الموت، وقال فى تصريحات صحفية إنه اشترى فى تلك الفترة قطعة أرض على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وكان يفكر فى أن يقيم بها قبره،

كما شدد رشدي على أنه فكر لفترة فى أن يُوصي بحرق جثته بعد موته، تأثرا بقراءاته عن طرق الدفن عند الهنود،

لكنه وعندما سأل رجال الدين أخبروه بإن الشريعة الإسلامية ترفض أمرا كهذا ومن هنا استقر أباظة على بناء مقبرة في الرمال، لكون الرمال تتمتع بقدرة كبيرة على الاحتفاظ بالجسم البشري لأطول مدة ممكنة.



وبحسب ما نُشر عن رشدي فى أيامه الأخيرة فقد كان صاحب وصية غريبة لم يستطع أحد تفسيرها حتى اليوم، ورغم مرور الكثير من السنوات على رحيل الدنجوان.



سر عم دنجل

ففى الأيام الأخيرة وحين أخبرته والدته بأن المرض الخبيث قد تمكن منه، طلب إحضاء "عم دنجل" فى أسرع وقت،

ورغم أن الأسرة لم تكن تعرف ماهية هذا العم "دنجل" أو الطريق إليه إلا أن الفنان إبراهيم خان كان المنقذ، حيث توصل إلى عم دنجل وهو عامل إكسسوارات عمل مع رشدي لفترة طويلة بعدد كبير من الأفلام.

كان السن قد تقدم بعم دنجل إلى درجة تجعله غير قادر على الحركة، غير أنه قاوم وذهب إلى رشدي يستمع إليه فى أيامه الأخيرة، وعندما وصل طلب أباظة أن ينفرد بعم دنجل، والذى بقي مع رشدي لفترة من الوقت، خرج بعدها ولم ينطق بكلمة، فقط قال "لما يموت محدش يدفنه إلا لما يقولى".



كان وقع الجملة غريبا على مسامع الأسرة، فمن يكون هذا الرجل، وبماذا اختصه رشدي، وما الداعي ألا ندفنه قبل أن نخبره؟

الليلة الموعودة

كانت الأسئلة كثيرة، وكبيرة بحيث لم يتمكن أحد من استيعابها، حتى رحل رشدي أباظة وتم اللجوء إلى عم دنجل، الذى حضر إلى المقبرة وقام برش الريحان والحنة على القبر، دون أن يعرف أحد السر فى ذلك، صحيح أن "دنجل "أخبر الأسرة بأنها وصية رشدي أباظة، إلا أن أحدا لم يعرف على وجه الدقة لماذا الريحان والحنة تحديدا، ليبقى السر حتى اليوم مدفنونا مع صاحبه.

الوصية التى قتلت منفذها

الغريبة أن "دنجل" وحين علم بوصية رشدى أرسل شقيقه ليحضر "شوال الحنة" تنفيذا للوصية، وفى الطريق لدفن أباظة وجد على الطريق زحام حول جثة،

إلى جوارها دراجة نارية تشبه دراجة شقيقه، وحين نزل ليتفقدها، وجدها جثة شقيقه غير أنه طلب من السائق أن يذهب أولا لدفن رشدي قبل أن يعود ليدفن شقيقه.

سرطان المخ

وقد توفي رشدي أباظة في 27 يوليو 1980، عن عمر يناهز ثلاثة وخمسون عاما بعد معاناته مع مرض سرطان المخ وقبل أن يكمل آخر أعماله فيلم "الأقوياء"

5 زيجات

وفى حياة رشدى أباظة 5 زيجات، الأولى من تحية كاريوكا، عام 1952 ولكنه انفصل عنها بعد 3 سنوات، ليتزوج بعدها من الأمريكية بربارا، وأنجب منها ابنته الوحيدة قسمت، واستمر زواجهما 4 سنوات،

وطلّقها عام 1959، ليتزوج من سامية جمال زوجته والتى بقيت معه 18 عاماً، وانفصلت عنه عام 1977، ليتزوج من صباح ويطلقها بعد أسبوعين، فيما كانت الزيجة الخامسة من نبيلة أباظة ابنة عمه واستمرت معه عامين حتى وفاته.

78809527