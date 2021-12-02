شاهد .. هل ستتعرف عليهم .. اتفرج ظهور جديد ولأول مرة لأحفاد عادل إمام السبعة بعدما كبروا تغيرت ملامحهم تماماً ؟( صور )

انت الان تتابع خبر هل ستتعرف عليهم .. اتفرج ظهور جديد ولأول مرة لأحفاد عادل إمام السبعة بعدما كبروا تغيرت ملامحهم تماماً ؟( صور ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - إحتفى المخرج المصري رامي إمام​، إبن الممثل المصري عادل إمام، بتخرج إبنه عز الدين من المدرسة قبل أسابيع قليلة.

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ونشرت هالة مقبل، حفيدة عادل إمام من ابنته سارة، صورها مع ابن خالها عز الدين رامي إمام أثناء حفل التخرج.وعبرت حفيدة عادل إمام عن سعادتها بتخرج ابن خالها وكتبت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على إنستغرام: "فخورة جداً"، وظهرت وهي تقف إلى جانبه وتدعمه.

يذكر أن لـ عادل 7 أحفاد، من أبنائه الثلاثة، سارة، رامي ومحمد. فلدى سارة 3 بنات وهن هالة وكاميليا وأمينة، وولدين لـ رامي وهم، عادل وعز الدين وإبنتين لـ محمد وهما قسمت وخديجة. نشير إلى أن مسلسل "فلانتينو" هو آخر أعمال عادل الدرامية وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

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