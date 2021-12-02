شاهد .. إطلالة صادمة تخطت المسموح...رولا يموت تفقد عقلها وتركب على شاب فوق المرحاض وتثير اشمئزاز الجمهور .. اتفرج

انت الان تتابع خبر إطلالة صادمة تخطت المسموح...رولا يموت تفقد عقلها وتركب على شاب فوق المرحاض وتثير اشمئزاز الجمهور .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر صفحتها على انستغرام، شاركت الفنانة اللبنانية ​رولا يموت صورة أثارت بها اشمئزاز الجمهور، عرضت بها​ أمنية غريبة لأحد المتابعين بأن يصبح مرحاضا لها، حيث كان قد نشر هذا المتابع صورة لرولا دون ملابس، وتركب بقدمها وكعبها العالي على شاب يقبّل رجلها، وأرفق المتابع تعليق:أمنيتي أن أصير مرحاضك يا جلالة الملكة.

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وأعادت رولا يموت نشر الصورة وعلقت عليها ساخرة:

"هاهاها الهوس يا هوس"، وهذه ليست المرة الأولى، التي تنشر بها صور ذليلة لبعض المتابعين، حيث نشرت أكثر من مرة صور ظهرت بها وهي تدوس على الرجال وهم ينحنون لها، ما دفع المتابعين للتعليق بكلمات حادة على هذه المنشورات، واصفين هذه الأفعال بالمرض النفسي والهوس.

يذكر انه إنتشر مؤخرا خبر نقل رولا يموت إلى المستشفى بعد علاقة حميمة، ما جعلها تتصدر الترند حينها، ما جعلها تخرج عن صمتها في حسابها الخاص، ونشرت صورة لهذه الأخبار، ونفت بتعليق قالت فيه: "إشاعات".

كما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لـ​رولا يموت​ ظهرت به وهي تستعرض جسمها بالمايوه وهي ترقص على أنغام أغنية عراقية وهي شبه عارية.59578574