شاهد .. لن تصدقوا: كيف ظهرت الفنانة المعتزلة ؛؛نسرين؛؛ تظهر بعد غياب زمن طويل .. شكلها وملامحها تغيرت تمامًا وجمهورها في ذهول !

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا: كيف ظهرت الفنانة المعتزلة ؛؛نسرين؛؛ تظهر بعد غياب زمن طويل .. شكلها وملامحها تغيرت تمامًا وجمهورها في ذهول ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/02 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

بعد انقطاع طويل عادت الفنانة المعتزلة نسرين إلى الأضواء بعد مرور 30 عاما على غيابها، بعدما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها بالحجاب،

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أثناء تواجدها بديوان عام إحدى محافظات الدلتا المصرية، أثناء توجهها لتقديم التهنئة إلى المحافظ الجديد.



نسرين الغائبة عن الأنظار منذ العام 1991 بعد زواجها من الفنان محسن محيي الدين وارتدائها الحجاب، ظهرت عليها معالم التقدم في السن وزيادة في الوزن ولكنها احتفظت ببراءة وجهها وابتسامتها المعروفة.

يذكر ان الفنان محسن محيي الدين نفى سابقا صحة الشائعات حول عودة زوجته نسرين إلى عالم الفن، مؤكدا أنها ارتدت الحجاب بإرادتها واعتزلت الفن باختيارها ولا تفكر في العودة إلى الأضواء من جديد، وتريد التفرغ لرعاية ولديها رنا من زوجها الأول الملحن محمد ضياء الدين الهاشمي وعمر من زوجها الثاني محسن.



وتعد نسرين من أشهر نجوم الدراما المصرية في الثمانينات من القرن الماضي، وشاركت ببطولة عدة مسلسلات منها الشهد والدموع ومسلسل أبو العلا البشري ومسلسل شباب على كف عفريت.

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