شاهد .. النجمة؛؛ ياسمين عبدالعزيز تخرج عن صمتها وترد على تصريحات الجميلة هند صبري بطريقتها الخاصة! تفاصيل مثيرة وصادمة

انت الان تتابع خبر النجمة؛؛ ياسمين عبدالعزيز تخرج عن صمتها وترد على تصريحات الجميلة هند صبري بطريقتها الخاصة! تفاصيل مثيرة وصادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/03 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

دفعت الممثلة التونسية هند صبري النجمة ياسمين عبد العزيز الى الخروج عن صمتها والرد عليها بسبب تصريح قالته عنها، وذلك في اول تصريح للنجمة المصرية بعد أزمتها الصحية الخطيرة.

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وكانت هند صبري قالت في ووقت سابق، ان ياسمين عبد العزيز إنها الوحيدة التي استطاعت أن تقدّم الكوميديا في السينما، وأن تكسر حاجز الكوميديا التي لا يقدّمها إلا الرجال؛ كاشفةً أن كون ياسمين عبدالعزيز امرأة فبالتأكيد واجهتها صعوبات كبيرة حتى وصلت إلى القمة.

هذا التصريح دفع ياسمين عبدالعزيز الى التعليق عليه، اذ نشرت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”، صورة لها مرفقة بتصريح صبري وكتبت لها:”شكرا حبيبتي”.



ومن ناحية اخرى، كانت نشرت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز فيديو عفوي في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وذلك بعد أزمة صحية صعبة مرت بها.



وأظهر فيديو ياسمين عبد العزيز وهي تتحضر لإطلالة إعلامية بكامل أناقتها وإلى جانبها مصفف الشعر.84432406