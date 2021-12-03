شاهد .. اتفرج الحسناء هاندا أرتشيل حامل بطفلها الأول من كرم بورسين؟! بطنها المنتفخ يحدث بلبلة - بالصورة

انت الان تتابع خبر اتفرج الحسناء هاندا أرتشيل حامل بطفلها الأول من كرم بورسين؟! بطنها المنتفخ يحدث بلبلة - بالصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة التركية ​هاندا أرتشيل​ مع صديقاتها من تصوير مسلسل.

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واثارت هذه الصورة الجدل بشكل كبير لأن بطن هاندا بيّن منتفخاً بشكل واضح جداً فاعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي انها حامل بطفلها الاول من حبيبها الممثل التركي ​كرم بورسين​.

كثر تمنوا ان يكون هذا الخبر حقيقي الا ان البعض الاخر اشار الى ان هذا الموضوع ليس صحيحاً بل هذه الصورة من كواليس مسلسل تم تصويره في السابق مع العلم ان العلاقة بين الثنائي أكثر من رائعة.

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