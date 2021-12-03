شاهد .. هند القحطاني تبهر الكل بأجرأ اطلالة بالعالم .. لن تصدق كيف بدت..

انت الان تتابع خبر هند القحطاني تبهر الكل بأجرأ اطلالة بالعالم .. لن تصدق كيف بدت.. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها على انستغرام، نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية ​هند القحطاني مقطع فيديو اطلت به على متابعيها​، بعد الشائعات التي تعرضت لها حول وفاتها بحادث سير في الولايات المتحدة الأميركية، وظهرت في الفيديو مرتدية فستانا باللون الأخضر مكشوف الصدر بطريقة وصفت بالفاضحة حتى كاد صدرها يتفجر من الفستان، كما كشفت عن فخذها من خلال فتحة طويلة عند الساق، وسدلت شعرها ووضعت مكياجا ناعما.

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استفز هذا الفيديو المتابعين الذين أشاروا لتعمد هند القحطاني ابراز مفاتنها وعوراتها بطريقة مستفزة، ناسفة باطلالتها العادات والتقاليد الخليجية والسعودية، وخاصة انها استعرض مؤخرتها وجسدها أمام الكاميرا أكثر من مرة لتلفت الانظار، لتؤكد أن جمالها طبيعي، وليس عمليات تجميل كما يشيع البعض.

وكانت قد أثارت هند القحطاني الضجة بصور نشرتها عبر خاصية الستوري في حسابها الخاص على موقع انستغرام

ظهرت بها بملابس رياضية كشفت عن بطنها، كما تصدرت الترند بعد معرفة الجمهور عمرها الحقيقي، وحسب حيث تبلغ من العمر حوالي 37 عاماً، الا ان ملامحها تدل انها اصغر بالعمر.

يذكر ان هند القحطاني لديها 4 أولاد من زواج سابق حيث أنها تزوجت في سن 18 ولكن ولكن تم الانفصال سريعا بسبب الخلافات بينهما وتم الطلاق بعد فترة من الارتباط.68609702