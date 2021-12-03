شاهد .. بجرأة مثيرة.. رهف القنون تقهر السعوديين بإطلالة خادشة للحياء وتظهر مناطق محظورة بملابسها الشفافة.. وتعلق: (جسدي خياري) اتفرج

انت الان تتابع خبر بجرأة مثيرة.. رهف القنون تقهر السعوديين بإطلالة خادشة للحياء وتظهر مناطق محظورة بملابسها الشفافة.. وتعلق: (جسدي خياري) اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/03 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت السعودية رهف القنون، عبر حسابها الخاص في إنستغرام صورًا حديثة لها، وهي تقضي وقتًا مع إحدى صديقاتها على الشاطئ.

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وظهرت القنون بملابس البحر المكونة من قطعتين، وارتدت تنورة شفافة أظهرت القطعة السفلية من المايوه كاشفة عن جسدها بطريقة جريئة على حد رأي الجمهور.



وكشفت القطعة العلوية من ملابس البحر عن جزء كبير من المنطقة العلوية من جسدها، وكتبت في تعليقها على الصور: "حياتك ملكك"، وأردفت التعليق بهاشتاغ "جسدي خياري".

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