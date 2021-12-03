شاهد .. فخامة لا تقارن .. اتفرج فيلا ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي من الداخل لن تصدق ما ترى عيناك.

انت الان تتابع خبر فخامة لا تقارن .. اتفرج فيلا ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي من الداخل لن تصدق ما ترى عيناك. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - منذ زواج الممثلة ياسمين عبد العزيز بالممثل أحمد العوضي العام الماضي، شكل الثنائي مادة دسمة للإعلام، وفي هذا الموضوع سنأخذك بجولة الى منزلهما، حيث يمكن ملاحظة تغيير الديكور والأثاث الذي كنا نراه من قبل في فيلا ياسمين قبل زواجها.

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ياسمين وأحمد يحرصان على عدم اظهار كامل ديكور منزلهما، الا انه ومن خلال جولتنا على حسابات ياسمين وأحمد على انستغرام يمكننا القول انهما يتمتعان بذوق رفيع في اختيار لون الأثاث، وتنسيق قطع الديكور التي زينت الغرف.

غرفة الجلوس في غرفة جلوس منزل ياسمين وأحمد أكثر من لون، فنلاحظ وجود غرفة جلوس مؤلفة من كنبتين باللون الزيتي، فكل شيء في هذه الغرفة يوحي بالإشراق، بدءًا من التركيز على الكنبات الخضر، وصولاً الى الكنبة من قماش مكبس تم اختيارها بلون الأزرق السماوي، اضافة الى كنب باللون البرتقالي.

وعلى الرغم من هذه الألوان الصاخبة، كل شيء يدعو إلى الهدوء في المنزل.

الأبيض في الجدران ­­من خلال صور منزلها التي تشاركها عبر انستغرام، يظهر واضحاً حب ياسمين للون الأبيض الذي يسيطر على الجدران، وهو من الألوان الهادئة التي لا يخلو منها أي منزل، ويمنح الغرفة التي يكسوها الهدوء والراحة، هذا علماً أنّ الأبيض يصلح لكل المساحات.

تعدد الألوان غرفة الجلوس لا شك أن جمع ياسمين لعدة ألوان في غرفة جلوس واحدة، ان دلّ على شيء، فهو يدلّ على أنها شخصية تحب أن تتلون أيامها بألوان الحياة، لتمتص السعادة والطاقة مما تختاره في ديكور منزلها.

واختارت ياسمين مصابيح باللون البيج وزعت في عدد من زوايا المنزل كما يظهر من خلال احدى فيديوهاتها التي شاركتها على انستغرام من منزلها.

صالة الجيم أهم المعدات الرياضية المنزلية التي يجب أن تتوافر لبناء جسد مثالي، قامت ياسمين بتوفيرها في المنزل، كونها لا تملك الوقت للذهاب إلى الجيم، أو لا تفضل فكرة الخروج من المنزل وممارسة الرياضة أمام الاَخرين.

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