شاهد .. تفاصيل صادمة؛؛ بعد 25 سنة من عرضه.. الخطأ الذي لم يلتفت له طاقم مسلسل (لن أعيش في جلباب أبي )في الحلقة 21!

انت الان تتابع خبر تفاصيل صادمة؛؛ بعد 25 سنة من عرضه.. الخطأ الذي لم يلتفت له طاقم مسلسل (لن أعيش في جلباب أبي )في الحلقة 21! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/03 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

فنان من الزمن الجميل، تميز بصوته وأخلاقه والتزامه واحترامه لعمله وتدينه، وتم تهميشه لرفضه تقديم المشاهد الساخنة الكثيرة جداً،

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وبالتالي خفضت نجوميته مقارنة بزملاء عصره، إنه الفنان الذي لقب بأبو الأيتام، سمير حسني، الذي يستعرض "أحداث نت"، مسيرته الفنية ويتعرف على حياته الشخصية عبر هذا العرض.



ولد الفنان سمير حسني عام 1947م؛ في القاهرة، ووالده كان رجل اعمال، ومن طفولته وهو يعشق التمثيل والغناء، واهتم كثيرا بالإولى، وعُرف اثناء الدراسة وبعد التخرج عند مخرجين ومنتجين.

بدأ سمير حسني عمله في التلفزيون بعد أن عُرض عليه أدوار في بعض المسلسلات، وعمل ايضا في شركات إنتاج خارج مصر، وعمل مجموعة من الادوار المميزة جدا في المسلسلات التاريخية.



بعد نجاحه الكبير في الدول العربية وشهرته الواسعة، وعند عودته إلى مصر طلب منه منتجين ومخرجين بعض الأعمال ونجح في تجسيد ادوار متميزة في التلفزيون والسينما، وبالتالي لمع نجمه من خلال تلك الأعمال الفنية.

سمير حسني كان يرى أن الفن لابد ان يكون لديه رسالة ولابد أن يتمتع بقيم ومبادئ لا ينبغي على العاملين فيه الابتعاد عنه، وكان يحب تقديم الاعمال التي تحتوي على رسالة اجتماعية،

وايضاً الادوار التاريخية، ولكن هذا النوع من الاعمال لاتتناسب مع كل المخرجين والمنتجين، وبالتالي عاد إلى المسرح لتقديم الرسالة التي يريد أن يوصلها للجمهور.

عاد إذن سمير حسني إلى المسرح لأن التمثيل في هذا النوع من الفن يكون بشكل مباشر مع الجمهور، حسب اعتقاده، وفي نفس الوقت يكون هناك التزام واحترام للمشاهد، حيث قدم مجموعة من الأعمال مع ابن الفنان محمد الكحلاوي، الشيخ احمد المنشد الديني.

وبحكم صوت الفنان سمير المميز، كان له بعض الأدعية الدينية التي عرضت في الإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى المسلسلات الإذاعية الدينية، وكان يجيد القاء الشعر، وقدم مسلسل من إنتاج إذاعة الكويت، الذي يعرض حياة الفنان عبدالحليم حافظ، وكان صوته مميز.



وعُرف عن الفنان سمير حسني انه كان ينفق _من امواله التي كان يتقاضاها من اعماله الفنية_ للأيتام وكان محب جدا لفعل الخير، حيث لُقب بأبو الأيتام.



وفي عام 2000م، اصيب بارتفاع ضغط الدم ما ادى إلى نزيف في المخ، وهو ما استدعى إجراء عملية جراحية على الفور، ووقفت الى جانبه نقابة الممثلين وأجرى عملية كبيرة

وبعد النجاح قال الأطباء أن العملية قد تترك أثر على النطق والحركة، ولكنه لم يتعرض لذلك الأثر، واستأنف مشواره الفني، الأمر الذي ادهش الفريق الطبي الذين كانوا متوقعين أنها ستترك اثر كبير.

وتوفي الفنان سمير حسني، عام 2012م، عن عمر يناهز، 64عاماً، بعد أن أصيب بنزيف حاد في المخ، ولم يحضر جنازته سوى عدد قليل من الفنانين.40213030