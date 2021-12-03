شاهد .. اتفرج: نافست أميرات الكويت بجمالها الطفولي ؛؛ أول ظهور لأبنة الفنانة نوال الكويتية .. تخطف الأنظار ببرائتها الذي لامثيل له | بالصور

انت الان تتابع خبر اتفرج: نافست أميرات الكويت بجمالها الطفولي ؛؛ أول ظهور لأبنة الفنانة نوال الكويتية .. تخطف الأنظار ببرائتها الذي لامثيل له | بالصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/03 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

كشفت الفنانة نوال الكويتية عن أحدث صورها مع ابنتها حنين حيث ظهرتا خلال استمتاعهما بأوقاتهما في الإجازة الصيفية تزامنًا مع عيد ميلاد طفلتها الحادي عشر، الذي يوافق 17 سبتمبر.

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ووجهت نوال الكويتية الشكر لجمهورها عبر “السوشيال ميديا”، لتقديمهم التهنئة لابنتها في عيد ميلادها، وعلقت قائلة:

“جمهوري العزيز الغالي شكرا على مشاركتكم في ميلاد بنوتي الحلوة الله يسعدكم ولا يحرمني منكم حبايبي”.

وهنأ عدد كبير من الإعلاميين والفنانين نوال الكويتية بعيد ميلاد ابنتها، وعلى رأسهم الفنانة فيفي عبده،

والفنانة سمية الخشاب والفنانة لجين عمران وشقيقتها أسيل عمران ومصمم الأزياء العالمي زهير مراد، والإعلامية غادة العلي، وزلفا رمضان، والملحن محمود الخيامي، متمنين لها المزيد من السعادة.

وحرص أيضا جمهور نوال الكويتية على تهنئتها، وجاءت التعليقات تقول: “‎الله يسعدها لك ويبارك لكم ف بعض وكل سنة وهي سالمة غانمة ناجحة وبكل خير وعقبال 100 سنة صحة وسعادة وراحة بال.. ‏‎الله يحفظها لك ويفرحك فيها يوم تشوفينها اجمل عروس بالدنيا بإذن الله”.

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