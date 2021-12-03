شاهد .. لن تصدق بأن الجمال هذا موجود على الارض؛؛ النجمة؛؛ مني زكي؛؛ ملكة الأنوثة تسحر جمهورها بإطلالة مميزة وجذابة– إتفرج

انت الان تتابع خبر لن تصدق بأن الجمال هذا موجود على الارض؛؛ النجمة؛؛ مني زكي؛؛ ملكة الأنوثة تسحر جمهورها بإطلالة مميزة وجذابة– إتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/03 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تألقت الممثلة المصرية منى زكي في عرض أزياء إيلي صعب بفستان بكتفٍ واحد جمع اللون الأخضر بالبوردو والأزرق.

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واستوحت زكي مكياج عيونها من ألوان فستانها حيث اعتمدت الايشادو باللون الاخضر فاتح مع الايلاينر المجنح والايشادو الذهبي عند زاوية العين الداخلية.

وأكملت مكياجها بالبلاشر الوردي والروج النيود الفاتح اما بالنسبة لتسريحة الشعر، فاختارت منى زكي تسريحة نصف رفعة بأسلوب ذيل الحصان ما تناسب تماماً مع إطلالتها وأضفى المزيد من الأنوثة والجاذبية إلى أسلوبها.



وحظيت إطلالة منى زكي بإعجاب متابعيها ومحبيها إذ جاءت التعليقات على الشكل التالي: “حبيبتي القمر”، “ما شاء الله”، كما شبهها البعض للمثلة المصرية بسنت شوقي: “شبه بسنت شوقي”…



وكانت زكي قد شاركت جمهورها عبر خاصية الستوري على موقع انستقرام بفيديو ظهرت فيه داخل كهف الملح الشهير في واحة سيوة وعلقت عليه بالقول: ” “غرفة الملح من سيوة.. تطهير”.

من ناحية أخرى، قدمت النجمة منى زكى جائزة فاتن حمامة لصديقها النجم كريم عبد العزيز، أثناء تكريمه في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، ووجه كريم الشكر لوالده ووالدته وزوجته،

مؤكدا أنه سعيد بتكريم مهرجان القاهرة العريق وأن اسم الجائزة يحمل اسم فاتن حمامة، وأن من تقدم الجائزة هي منى زكى، مضيفا: “محدش يقدر يقدمنى غير منى”، ووجه كريم الشكر للراحل وحيد حامد، والمخرج شريف عرفة.

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