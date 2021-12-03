شاهد .. مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني طلعت متزوجة في السر من هذه الشخصية المعروفة والجمهور مصدوم من تعليقها!

انت الان تتابع خبر مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني طلعت متزوجة في السر من هذه الشخصية المعروفة والجمهور مصدوم من تعليقها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول مواقع التواصل الاجتماعي، اخبار زواج المذيعة رضوى الشربيني وهذا ما ردته للجمهور موضحة حقيقة الامر.

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وقالت رضوى في بث مباشر عبر حسابها على بموقع فيس بوك أنها منذ أن دخلت مجال الإعلام واجهت الكثير من الشائعات، والآن كان لا بد أن ترد لأن الشائعة الحالية لا تخصها وحدها، بل متعلقة بأشخاص أخرين أصدقائها.

وأكدّت رضوى أن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، قائلة: «أنا مش مرتبطة ولما هرتبط كل الناس في مصر هتعرف.. مش مصر بس ده الوطن العربي كله هيعرف".

وتابعت:" عشان أنا مش الست اللي بتعمل حاجة في الخفاء.. الجواز مش حرام ومش عيب، لكن أنا دلوقت مش مرتبطة خالص، بقول ده لأن في شخص مش محترم طلع عليا إشاعة مش محترمة".

وأضافت:" لو أنت مبتحبنيش طلع اللي أنت عايزه مش هتكلم، لكن متضرش ناس تانية معايا، ليه تضر عيلة كاملة وراجل وست محترمين ملهمش ذنب، الناس دي إخواتي فعلا". واستكملت رضوى حديثها:" في ست تقبل إنها تتجوز راجل متجوز لكن أنا لا أقبل ده، مهما حصل، كل الناس يعرفوا هي مين رضوى الشربيني".

واختتمت:" وإن أنا نصيرة المرأة وبقول لكل ست ابعدي عن كل راجل متجوز، فأنا مش هكون أول ست تكسر قلب ست زيي، أنا مش مرتبطة وبربي بناتي وبشوف شغلي ومشاكل الستات واللي بنقدر نحله بنحله، ولما اتجوز هعلن للدنيا كلها".66762354