شاهد .. النجمة الشابة؛؛ حلا الترك ؛؛تفجر مفاجأة كبرى والسبب مرتبط بطفولتها الفريدة وكوكب الشرق ؛؛أم كلثوم؛؛!

انت الان تتابع خبر النجمة الشابة؛؛ حلا الترك ؛؛تفجر مفاجأة كبرى والسبب مرتبط بطفولتها الفريدة وكوكب الشرق ؛؛أم كلثوم؛؛! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/03 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

فجر مقطع فيديو مسجل وقديم للفنانة البحرينية الشابة حلا الترك مفاجأة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وسط ضجة متسعة بين الرواد ومتابعي النجمة المحبوبة.

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المقطع الذي شهد تداولاً كبيراً خلال الأيام الماضية أظهر"الترك" وهي تغني أغنية لأيقونة الغناء الشرقي الأصيل وكوكب الشرق أم كلثوم.

وفي المقطع غنت حلال الترك الأغنية وهي "ثرماء -بلا أسنان" أثناء وجودها في حافلة الباص برفقة عدد من الأشخاص مظهرة جرأة لافتة في التعامل مع الأغنية ورفقتها.



أداء الفنانة الشابة لأغنية "كوكب الشرق" دفع الكثير من المتابعين للإعراب عن إعجابهم بقوة شخصيتها وجاذبيتها منذ الطفولة.



هذا وجعلت أسنانها الأمامية الساطقة مظهرها طريفاً جداً كما أكد متابعوها الذين تفاعلوا مع المقطع بشغف كبير وإعجاب شديد.21647906