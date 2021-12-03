شاهد .. تنبؤات مرعبة وخطيرة هي الأولى من نوعها.. للعرافه الشهيرة (العمياء البلغارية) بابا فانغا لعام 2022 تفاصيل ستدهشك!

انت الان تتابع خبر تنبؤات مرعبة وخطيرة هي الأولى من نوعها.. للعرافه الشهيرة (العمياء البلغارية) بابا فانغا لعام 2022 تفاصيل ستدهشك! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/03 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي)

كذب المنجمون ولو صدفوا ولكن العرافة البلغارية بابا فانغا كانت عمياء ولكنها تنبأت بعدد من الاحداث ووصفت أحداث حدثت بالمستقبل

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بعد وفاتها فلقد تنبأت بأحداث 11 أيلول في العام 2001 وبالتسونامي الذي ضرب المحيط الهندي عام 2004.



وكذلك تنبأت بظهور داعش، وسيطرتها على أوروبا وبث الرعب فيها.

اما بخصوص تنبؤاتها للعام 2022

سيشهد بداية سقوط الإتحاد الأوروبي

إنهيار في العملات الرئيسية في العالم وصعود قوي للمعادن.



محاولة اغتيال في بداية العام تحديدًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأن أحد المقربين منه سيشكل تهديدًا على حياته.



الرئيس الأميركي الذي وصفته بالرجل الأشقر قالت إنه سيصاب بمرض غامض سيجعله أصم وسيعاني من صدمة دماغية.

العالم سيعاني كثيرًا من الأحداث الطبيعية العظيمة والتي ستغير طبيعة وسلوك البشر بشكل دائم



سيكون هناك انقسامات حادة في العقائد بين البشر



تنبؤاتها للمستقبل القريب.ستكتشف الحياة في الكون وفجأة سيتضح كيف ظهرت الحياة على الأرض لأول مرة وسيتواصل الناس مع أشقائهم الروحيين من عوالم أخرى.

إعادة بناء الإتحاد السوفياتي في الأول من 2023 ولا يعرف ما هي التحالفات التي ستظهر من جديد

سنرى قطارات تسير على أشعة الشمس

سيتوقف إنتاج البنزين وتستقر الأرض



تنين قوي سيحكم البشرية وسيتحد العمالقة الثلاث وسيصدرون عملة واحدة موحدة للأرض وسيكون ليها الكثير من الأرقام

التنين قد يكون الصين روسيا والهند

في بداية 2024 سينتهي مرض السرطان من العالم. 14495472