شاهد .. افتكري ريحة رجلك.. كلام جارح وهجوم صارخ من الفنان عمرو مصطفى على شيرين عبد الوهاب!

انت الان تتابع خبر افتكري ريحة رجلك.. كلام جارح وهجوم صارخ من الفنان عمرو مصطفى على شيرين عبد الوهاب! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شن الملحن عمرو مصطفى هجوماً صارخاً على المطربة شيرين عبد الوهاب عقب تصريحاتها خلال حلقتها من برنامج "المتاهة" الذي قدمته الإعلامية وفاء الكيلاني.

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شيرين قالت أن عمرو مصطفى لا يصلح أن يكون مطرباً، معربة عن عدم إعجابها بصوته، مضيفة أنه لا يفقه أي شيء عن الموسيقى وهو مطرب فاشل وصوته سيء للغاية.

وأضافت شيرين عبد الوهاب قائلة "عمرو كان بيجيلي بالجيتار مش علشان يألف لحن لأعلشان يطبل على الجيتار بعد ما أشغله مزيكا".

هذه التصريحات أثارت غضب عمرو مصطفى مما دفعه يكتب تدوينات على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وصلت إلى حد السب، وكتب عمرو تدوينة قال فيها "فعلا الإنسان لما بيكون طيب مع الأصوات الجديدة.

لما بتكبر بتفتكر إنها وصلت وبتتجاوز حدودها، بس أنا مش هرد، أنا بس هقولك افتكري ريحة رجلك لما كنت عند الشاعر بهاء الدين محمد ونصر محروس، واتحايلوا عليا علشان أسمع صوتك بعد كدة قالولي ممكن توصلها بس في طريقك لعباس العقاد، وسعتها رحت غسلت العربية من الريحة".

ليعود عمرو مصطفى ويحذف هذه التدوينة ويكتب تدوينة أخرى قال فيها " أنا قولت أفكرك بس أخلاقي تمنعني إني أنزل المستوى المنحط.. تم حذف البوست".34866324