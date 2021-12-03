اتفرج – شيرين عبدالوهاب تتحدث عن أسباب انفصالها

شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبدالوهاب تتحدث عن أسباب انفصالها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت شيرين عبد الوهاب بيان رسمي حول انفصالها عن حسام حبيب، ووجهت رسالة لجمهورها ووسائل الإعلام.

وتحدثت شيرين عبدالوهاب عن أسباب الانفصال مؤكدة أن هذه التفاصيل تخصها وحدها ولا داع للخوض فيها.

وأكدت شيرين عبد الوهاب انفصالها بالفعل حيث جاء في البيان الرسمي: “في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية”.

وجاء في البيان: “تهيب النجمة شيرين عبدالوهاب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتى في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب”.

وأشارت شيرين في بيانها: “إن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتى أيضا في إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما”.

وفي بيانها أعلنت شيرين عبد الوهاب قرارها بفتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها، خاصة بعد أن ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية.

وأكدت شيرين عبد الوهاب على أنها ستركز على العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث إن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربى.

و أثار جدل كبير خلال الأيام الماضية، بعد خروج الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، بخبر انفصال المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عن زوجها المطرب حسام حبيب، وهو الخبر الذي كان مجرد تكهنات حتى أكدته شيرين بنفسها.

وفي تسجيل جديد نشرته نضال الأحمدية، تحدثت عن عودة “الصديقة” شيرين عبد الوهاب، والتي كانت تتحدث عن كم التحكمات الذي تتعرض له من قِبل زوجها حسام حبيب خلال السنوات الماضية، للدرجة التي أنهت صداقتها بالعديد من المقربين منها، ومن بينهم الأحمدية.

وقررت نضال الأحمدية نشر بعض أجزاء اعتبرت أنها هي الأهم والتي تخص الجمهور، من حديث شيرين عبد الوهاب المقتطع من تسجيل أصلي، لم تكشف عنه رئيس تحرير الجرس حتى الآن

وقالت نضال الأحمدية في التسجيل لشيرين عبد الوهاب: “إن شاء الله بتصيري كنتنا، ووائل كفوري لازم يغني هيك أغنية، هكلمه دلوقتي وأقوله لو بتحب نضال غني لشيرين”