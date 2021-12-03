اتفرج – قبلة عبد المنعم عمايري وكندة حنا تصدم الجمهور

شكرا لقرائتكم خبر عن قبلة عبد المنعم عمايري وكندة حنا تصدم الجمهور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبب أحد المشاهد في فيلم الإفطار الأخير في صدمة للجمهور بعد تضمنه لقبلة ساخنة بين عبد المنعم عمايري وكندة حنا، ليتعرض الثنائي بعدها لموجة انتقادات حادة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتصدر عبد المنعم عمايري وكندة حنا منصات التواصل الاجتماعي ومؤشر محرك البحث جوجل في السعودية، بمجموعة من التعليقات الحادة التي انتقدت جرأتهما.

وتضمن المشهد قبلة بين عبد المنعم عمايري وكندة حنا، كما تضمن الفيلم الذي عُرض ضمن فعاليات أيام الثقافة السورية في قاعة الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون، وحضر العرض العديد من الممثلين السوريين مشهد لهما في غرفة النوم.

وظهر عبد المنعم عمايري في المشهد وهو يجلس على المرحاض ويكشف أجزاء من جسمه، ليتعرض لانتقادات حادة من متابعيه، ومن بين التعليقات التي عبرت عن غضب متابعيها من المشهد الذي وصفوه بـ”الصادم”: “مو كل ش بيصير لازم نفرجيه للناس”، “عاوزين تقلدوا الغرب في كل الحاجات الوحشة بس”، “وجع في منظره آش الحكمة من تصويره يقضي حاجته في الحمام”.

واعتبر متابعو النجم السوري أنه تجاوز بذلك الخطوط الحمراء، وهاجموه بشدة خاصة بعد رده الذي أثار الجدل، حيث انتقد الجمهور كلماته خاصة وأنه استشهد بمتابعتهم للمسلسل الشهير، لعبة صراع العروش.

وجاء في منشور نسب لعبد المنعم عمايري: “عفكرة اللي عم ينتقدون نفسهن شافوا مسلسل صراع العروش وضلوا سنة عم يحكون عن روعة المسلسل والأداء والتمثيل والإخراج للمسلسل الأجنبي.. حاجتكن بقا دافنينو سوا.. وبيكفي ازدواجية معايير إذا شفتو بوسة أو حمام أو أي شي”.

وأضاف: “عجبكم احضروا سوري ما عجبكم بطريقكم ع الدراما الأجنبية الله يهنيكم بتضللو بقر.. الكلام موجه للي بيعرف حالو وشكرا لجمهورنا الذكي الراقي”. رد عبد المنعم عمايري أثار غضب متابعيه، خاصة وأنه استشهد بمتابعة قطاع عريض من الوطن العربي لمسلسل لعبة العرش، ليرد عليه المتابعون في تعليقات منها: “كيف يتم مقارنة الشرق مع الغرب ؟!!!…. الغرب عايشين دون حدود حمراء، دون دين ودون ضوابط أخلاقية وحياتهم تشبه حياة الحيوانات، فهل أصبح الغرب والدراما الغربية معيار نقيس به الفن؟!!… اسوء خصله في الإنسان هي الوقاحة،.. يعني يخطئ وبدل أنه يعتذر أو يصمت،.. يخرج يدافع عن خطئه بتبريرات واهية وأعذار ساذجة”، “أنت وين وصراع العروش وين”.

الفنان السوري نفى رده، مؤكداً على أن ما تم تداوله ما هو إلا انتحال لشخصيته وأنه لم يدل بأي تصريحات أو ردود بهذا الشأن.

و قال عمايري إنه ينفي جملة وتفصلاً ما تم تداوله، مؤكداً على أنه لم يصرح بأي تصريحات خلال الفترة الماضية، وأن ما تم نقله على منصات التواصل الاجتماعي حدث بعد أن انتحل أحد الأشخاص شخصيته ودون ما أثار الجدل، وأشار عمايري إلى أنه لن يرد على مهاجميه بكلمة واحدة وأنه يعرف كيف يقدم فن جيد.