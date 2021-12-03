اتفرج – استقبال حار من ابن قصي خولي لوالده

شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حار من ابن قصي خولي لوالده والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر ابن قصي خولي القلوب بلقطة عفوية في أثناء استقباله لوالده عند عودته في المطار، وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو معبرين عن إعجابهم الشديد بالطفل الصغير الذي خطف قلوبهم بعفوية شديدة.

حيث كان ابن قصي خولي ينتظر والده في المطار وفور ظهور قصي خولي صرخ الطفل بحب شديد على والده وجرى عليه بلهفة وعفوية خطفت القلوب ليحتضنه بشدة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يخطف فيها قصي خولي القلوب بعفويته، فسبق ونشر الفنان قصي خولي صور تجمعه بابنه في لقطات دافئة خطفت قلوب النجمات والمتابعين.

فب حين أن صور قصي خولي وابنه لم تقف فقط عند مجرد اللقطات الدافئة التي خطفت قلوب النجمات والمتابعين، وإنما جددت الحديث حول علاقة النجم السوري وزوجته، والتي كانت قد شهدت توترات طالت علاقة خولي بابنه.

كما انهالت التعليقات على قصي خولي ومن بينها: “لا تمل من كثرة الاعاده حتا الام صوتها وكلامها وضحكتها كلها مؤثره حبيبي الله يخليك ليهم وخليهم ليك ياااااوعدي هادا ابي ابي قيثاره صوتك ياااحبيبي حراااااام الله يسعدكم تحياااااتي علا الدوووام عميد وابو عميد وامه”، “يخطف القلب ما شاء الله عليه الله يباركلهم فيه ويهنيهم ببعض”.

يذكر أن علاقة قصي خولي بزوجته أثارت الكثير من التوترات، خلال الأشهر الماضية، وتداولت أنباء حول تفاوضها للتخلي عن ابنها، وهو ما ردت عليه زوجة قصي خولي في فيديو تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل، خلال الفترة الماضية، ظهرت فيه باكية وهي تتهم زوجها الفنان السوري بإهماله لها ولابنه، وأنه ظهر في أحد البرامج وهو يتحدث عن اعتنائه بطفله أثار حفيظتها ودفعها للظهور علناً للرد عليه.