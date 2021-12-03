شاهد .. فاجعة تهز الأردن .. تعرض نجم قناة طيور الجنة الوليد مقداد لمصير مروع ووضعة الصحي خطير أفزع كل الأردنيين ! (فيديو يكشف تطورات حالته)

انت الان تتابع خبر فاجعة تهز الأردن .. تعرض نجم قناة طيور الجنة الوليد مقداد لمصير مروع ووضعة الصحي خطير أفزع كل الأردنيين ! (فيديو يكشف تطورات حالته) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي، في الأردن، مقطع فيديو يظهر نجم ​طيور الجنة​ واليوتيوبر ​الوليد مقداد​ برفقة زوجته ​نور مقداد، والذي اثار الكثير من الجدل حول مصيره.

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وقد أحدث مقطع الفيديو ضجة كبيرة في مواقع التواصل، بعد نشر​ نور غشان صورة له وهو مستلقي على الكنبة ومغطى بالبطانية وتبدو علامات المرض عليه.

ويظهر من الصورة ان الوليد قد اصيب بالرشح او البرد او الانفلونزا أو فيروس كورونا وعليه ان يستريح وان يتدفى ويشرب سوائل ساخنة حتى يتحسن كما ان زوجته نور تهتم به وحضرت له الحساء.

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