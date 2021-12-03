شاهد .. أمير سعودي يتزوج رسمياً من الفنانة هيفاء وهبي .. والمفاجأة من يكون هذا الأمير !؟ (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر أمير سعودي يتزوج رسمياً من الفنانة هيفاء وهبي .. والمفاجأة من يكون هذا الأمير !؟ (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قالت مصادر فنية أن أمير خليجي تقدم لخطبة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، وعرض عليها الزواج أثناء لقاء عابر جمعه بها قبل شهرين في العاصمة المصرية القاهرة.

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وأضاف المصدر أن أمير سعودي شاب يدعى "سعود" كان يقيم في نفس الفندق الذي تقيم فيه الفنانة هيفاء وهبي، وقابلها أكثر من مرة في استراحة ومطعم الفندق، وصارحها في احد اللقاءات أنه يرغب بالتقدم لخطبها والزوج منها.

وبحسب المصدر فقد وافقت هيفا وهبي قبل أسبوعين على الزواج من الأمير "سعود"، بعد أن قدم لها مهراً بلغ 180 الف دولار، واتفق معها على بقية التفاصيل الخاصة، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد الزواج خلال الأيام القادمة.

وتخوض الفنانة هيفا وهبي صراع قضائي منذ منتصف العام الماضي مع مدير أعمالها السابق "محمد وزيري"، الذي تتهمه بالاستيلاء على أموالها التي قالت في الدعوى القضائية التي رفعتها ضده، أنه استولى عليها أثناء عمله مديراً لأعمالها.

من جانبه أدعى "محمد وزيري" أنه متزوج من هيفا وهبي منذ 2017، وأقام دعوى قضائية في محكمة الأسرة بالقاهرة لإثبات ذلك الزواج.

لكنه فشل في تقديم الأوراق أو العقود أو إحضار شهود يؤكدون أنهما كانا متزوجين،لتصدر المحكمة قرارها بخسارة وزيري القضية وعدم صحة ادعائه بالزواج من هيفا.17573437