شاهد .. بوقاحة لن تتخيلها .. السعودية رهف القنون تستعرض جسدها ومفاتنها المحظورة بالبيج اللحمي الضيق وتستفز السعوديين. | اتفرج

انت الان تتابع خبر بوقاحة لن تتخيلها .. السعودية رهف القنون تستعرض جسدها ومفاتنها المحظورة بالبيج اللحمي الضيق وتستفز السعوديين. | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها الخاص على موقع إنستغرام، نشرت الناشطة السعودية رهف القنون صورة لها وهي تلتقط سيلفي على المرآة، وتستعرض مؤخرتها بطريقة خادشة، مرتدية بنطلون بيج ضيق جدا ومخطط بالبني، وبروتيل أسود مكشوف، واعتمدت تسريحة شعر ضفائر.

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واستفزت رهف القنون متابعي، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين انتقدوها بتعليقات حادة، اعتبروا صورتها خادشة للحياء، وإستعراض لمناطقها الحساسة.

وظهرت رهف القنون مؤخرا بفيدو من داخل أحد أماكن السهر برفقة مجموعة من الشبان، وهي تحتسي الكحول، ويحتضنها أحد الشبان وحرصت على إخفاء وجهه، مما اثار الشكوك حول عودتها مجدداً لحبيبها أو أنها بعلاقة عاطفية جديدة، واثار ظهورها الجريئ موجة من الغضب بين متابعيها، وخاصة في السعودية.

يذكر ان صديق رهف القنون قد فجر صدمة في وقت سابق بتصريحات مثيرة للجدل تحدث بها على حسابه في انستغرام، وأكد أنه أجرى فحص الحمض النووي "DNA" وأثبت أن ابنتهما "ريتا" ليست إبنته، وكتب في الخاصية على الستوري.

دائمًا ما رغبت بأن أعمل فحص DNA، لكن أحببت ابنتي كثيرًا، كنت خائفًا من خسارتها، لكن أمها كررت أنها لا تريد ابنتها والآن أفهم لماذا لا تريدها لأنها تعلم أن الفحص سيخبرني أن ريتا ليست ابنتي".

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