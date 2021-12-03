شاهد .. (تفاصيل صادمة ومثيرة)النجمة مديحة يسري.. سمراء النيل التي تغزلت في جمالها صحف أمريكية وفرنسية وخانها 4 من أزواجها!

انت الان تتابع خبر (تفاصيل صادمة ومثيرة)النجمة مديحة يسري.. سمراء النيل التي تغزلت في جمالها صحف أمريكية وفرنسية وخانها 4 من أزواجها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/03 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

كانت محظوظة في بداية حياتها حين اختيرت ملكة الأناقة وهى طفلة ثم اختيارها ضمن أجمل 10 نساء في العالم في استفتاء مجلة التايمز الأمريكية خلال حقبة الأربعينيات، وامتد نجاح الفنانة مديحة يسرى حتى بداية القرن الواحد والعشرين.

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هنومة في ممنوع الحب وُلدت هنومة خليل ـ اسمها الحقيقى ـ الشهيرة بمديحة يسرى في مثل هذا اليوم 3 ديسمبر عام 1931، اكتشفها للسينما المخرج محمد كريم عندما أعلن إستديو مصر عن حاجته إلى وجوه جديدة وهى لم تكمل الخامسة عشرة،

وكان أول ظهور لها مع الموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلم "ممنوع الحب" عام 1940 كصاحبة وجه جديد، في مشهد صامت والتركيز على عيناها السوداوان وهو يغنى (بلاش تبوسنى في عينيه دى البوسة في العين تفرق).

اكتشاف يوسف وهبى اختار الموسيقار محمد عبد الوهاب لها اسم مديحة يسرى قبل تمثيل أى مشهد معه لأنه لم يعجبه اسم هنومة وأيَّده المخرج محمد كريم فى ذلك.



شاهدها الفنان يوسف وهبى هو وتوجو مزراحى في أحد البلاتوهات فوقَّع معها عقد عمل ثلاثة أفلام "ابن الحداد، فنان عظيم، أولادى"، وفى نفس العام أصبحت بطلة فيلم "أحلام الشباب" أمام الفنان فريد الأطرش بتقديم من المخرج محمد كريم وتقاضت عنه أول أجر فى حياتها 60 جنيها لتتوالى تقديم البطولة في أفلامها التي وصلت إلى 100 فيلم حتى قرار الاعتزال عام 2012.



شاركت سمراء النيل فى مهرجان كان السينمائى الدولى بفرنسا عام 1952، وأثارت بجمالها وأناقتها إعجاب الحضور وتحدثت الصحف الفرنسية عن جاذبية ملامحها المصرية تحت عنوان (أكل هذا الجمال مصري؟) منحت فى حياتها الدكتوراه الفخرية من اكاديمية الفنون عن مشوارها الفنى وعينها الرئيس مبارك عضوًا فى مجلس الشورى تقديرًا لها.

تزوجت مديحة يسرى خمس مرات ثلاث منها من الوسط الفني، وكان أول أزواجها المطرب الملحن محمد أمين وتعاونا في تأسيس شركة إنتاج أثمرت عن ثلاثة أفلام هي: أحلام الحب، غرام بدوية، الجنس اللطيف،

وتم الطلاق بسبب الخيانة. ثم تزوجت دونجوان السينما أحمد سالم ولم يستمر زواجهما طويلًا بسبب الرحيل، وقالت عنه مديحة يسرى هو الزوج الوحيد الذى لم يخنها.



وكانت الزيجة الثالثة وهى الأشهر في مسيرتها حيث تزوجت من الفنان محمد فوزى بعد أن تعرفا في فيلم "قبلة في لبنان" وشاركته بعد الزواج العديد من الأفلام منها آه من الرجالة،

بنات حواء، فاطمة وماريكا وراشيل كأول تجربة كوميدية لها، كانت مديحة يسرى بجانب المطرب الفنان محمد فوزى حين صدرت قرارات التأميم ضده، إلا أنهما انفصلا بسبب خيانته لها وأصبحا أصدقاء بعد ذلك.



الصبر والكفاح تقول مديحة يسرى عن مشوارها الفني: "أرجو ألا يتهمنى أحد بأنى أبالغ في كلامى إذا ما قلت إننى كنت لا شيء، فتاة ضمن جموع الفتيات، والحمد لله، صحيح كان هذا بكفاحى وصبرى وإصرارى لكن كان هناك توفيقًا من الله تعالى.66048973