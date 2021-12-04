شاهد .. الدنجوان (رشدي أباظة) يرفض مشهد ساخن مع فنانة شهيرة خوفاً ورعباً من زوجها الفنان الكبير .. لن تصدق من يكون؟

انت الان تتابع خبر الدنجوان (رشدي أباظة) يرفض مشهد ساخن مع فنانة شهيرة خوفاً ورعباً من زوجها الفنان الكبير .. لن تصدق من يكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وفقا لما تداولته صحف ومواقع اخبارية مصرية وعربية فإننا تتناول في هذه التقرير حكاية ربما تكشف لأول مرة عن دنجوان السينما المصرية، الفنان الكبير رشدي أباظة، حيث سيتفاجئ الجميع أن رشدي المعروف عنه أنه زير نساء ولم تفلت أي فنانة وقفت أمامه من أن يجمعهما مشهد جريء، خاف من تمثيل مشهد ساخن مع أحدى الفنانات، فلماذا؟.

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الحكاية تعود لكواليس فيلم “امرأة على الطريق”، فما ظهر لنا أمام الكاميرات هي مشاهد ممتعة وقصة مثيرة وأحداث مشوقة، أدت لنجاح الفيلم بشكل كبير، وتم اعتباره ضمن أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية، نظرًا لإتقان صنعه، أما الشيء الذي حدث خلف الكاميرا أن هناك مشكلات واجهت صناع هذا الفيلم بسبب البطلة التي كانت تشارك رشدي البطولة.

إنها الفنانة والمطربة هدى سلطان، وهي زوجة فريد شوقي حبنئذ، وكانت تقدم دور المرأة اللعوب التي تصطاد الرجال بشباكها وتوقعهم في غرامها، وهي المرة الأولى التي قدمت فيها هدى سلطان مثل هذا الدور.

حدثت مشكلة بين المخرج عز الدين ذو الفقار، وبين رشدي أباظة، بسبب خوف الأخير من تقديم مشاهد ساخنة وجريئة مع هدى سلطان وذلك لأنه يخشى رد فعل زوجها وحش الشاشة، وحاول رشدي بكل الطرق إقناع المخرج بتغير المشاهد والاستغناء عنها.

ورفض المخرج طلب رشدي أباظة وأقنعه أن هذه المشاهد مجرد تمثيل ومن المفترض أنه يعرف ذلك جيدًا، ولكن سيحاول تخفيف تلك المشاهد ولكن لايمكن الاستغناء عنها لأن الفيلم بجسد شخصية امرأة لعوب ومن الضروري أن بتضح ذلك في خيانتها لزوجها مع أخيه.56950480