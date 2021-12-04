شاهد .. الفنانة شمس الكويتية تستعرض جسدها وما بين فخذيها بالفيزون الاصفر الضيق الذي فصل عوراتها بشكل صارخ... اتفرج

انت الان تتابع خبر الفنانة شمس الكويتية تستعرض جسدها وما بين فخذيها بالفيزون الاصفر الضيق الذي فصل عوراتها بشكل صارخ... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة شمس الكويتية عبر حسابها في انستغرام، صورة جريئة لها ظهرت بها باطلالة جريئة مرتدية للوزة بيضاء ضيقة مكشوفة الذراعين وفيزون أصفر ضيق جدا، ورفعا شعرها، ووضعت مكياج قوي، وجلست على الكرسي بطريقة مثيرة فصلت جسدها ومناطقها الحساسة بوضوح.

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انهالت التعليقات على صورة شمس الكويتية، وسط انتقادات حادة من قبل المتابعين الذين اعتبروا اطلالتها مثيرة وتتعمد بها اثارة الغرائز، بينما تغزل البعض بجمالها وسحر اطلالتها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير بها شمس الكويتية الجدل باطلالاتها التي تستفز البعض، حيث تستعرض بالعادة صدرها وفخذيها بالملابس الضيقة والفساتين القصيرة والمكشوفة، ولا تهتم بالتعليقات المسيئة بل تصف منتقديها بالمتخلفين.

هذا وتألقت شمس الكويتية بفيديو جديدة استعرضت به جمالها عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية توب باللون اللبني الناعم، بأكمام طويلة، وبقصة مميزة من منطقة الصدر، ووضعت مكياجا قويا، مع أحمر الشفاه الناري وسدلت شعرها، وتفاعل المتابعون مع اطلالتها وانهالت عليها تعليقات الغزل.

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