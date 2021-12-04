شاهد .. تسريب صورة فاضحة لرهف القنون من موقعها مخل يثير اشمئزاز الجميع .

انت الان تتابع خبر تسريب صورة فاضحة لرهف القنون من موقعها مخل يثير اشمئزاز الجميع . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع الاتواصل الإجتماعي صورة مسربة لرهف القنون من موقعها الإباحي الجديد، بالرغم انها اتخذت قراراً بتحويل صفحتها على موقع انستغرام الى "خاصة" حيث لا يستطيع رؤية منشوراتها سوى الاصدقاء وذلك بالتزامن مع نشرها صورة محتشمة لها.

ونشر الصورة المسربة صديقة رهف القنون بهدف تشجيع متابعيها على الاشتراك في الموقع الاباحي الذي تنشر عليه رهف القنون صور وفيديوهاتها الخاصة، وظهرت رهف في الصورة من الخلف وترتدي جاكيت أسود قصير، وعارية من الأسفل وتضع فقط السترينغ الاحمر.20801161

عبر المتابعون عن اشمئزازهم من صور رهف القنون وتخطيها للحدود وخاصة بعد انضمامها لموقع اباحي، ناسفة العادات والتقاليد العربية والسعودية، وطالب البعض بالغاء متابعتها وعدم الترويج لها حتى تفقد شهرتها.

يذكر ان رهف القنون قد كشفت منذ فترة عن ميولها المثلية، بعدما نشرت صورة وهي تمارس القبل الحميمية مع فتاة وعلقت على الصورة "حبيبتي"، وهذه الفتاة هي ​مارسيلا زويا​، التي تخطت حدود الجرأة، عبر حسابها في انستغرام، من خلال صورة لها نشرتها وهي عارية تماماً، واكتفت بوضع بعض الملصقات على جسدها لتغطية الأماكن الحساسة.20801161