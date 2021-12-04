شاهد .. الهام شاهين تعترف في لحظة ضعف بالرجل الذي قهرها وجعلها تنهار امام الكاميرات والتصوير وتدخل في حالة هستيرية بعد ان رفضها امام الجميع!

انت الان تتابع خبر الهام شاهين تعترف في لحظة ضعف بالرجل الذي قهرها وجعلها تنهار امام الكاميرات والتصوير وتدخل في حالة هستيرية بعد ان رفضها امام الجميع! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/04 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

كشفت الفنانة إلهام شاهين، أكثر موقف محرج تعرضت له في حياتها في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وجعلها تبكي.

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قالت إلهام شاهين، خلال لقائها ببرنامج «بيت للكل» المذاع عبر التليفزيون المصري، إنها قدمت شخصية في فيلم يٌدعى «دنيا عبدالجبار»، وأنهم أبلغوها انها ستحصل على جائزة في مهرجان الإسكندرية السينمائي، ولم تكن تعلم ذلك.

وأرسلت والدتها لشراء فستان لها من مصر، فأحضرت لها فستانا أبيضا، لأنها ستكون عروسة الحفل (حسب تعبير والدتها)،

وفوجئت أن النتائج تغيرت وحدثت مشكلة والمخرج على بدرخان وداوود عبدالسيد كسروا (الإستيدج) لأنهم كانوا في اللجنة، والنتائج تغيرت.



وأضافت: «كنت متوقعة جايزة والدور ده كنت بحبه قوي وكنت متوقعة أخد فيه جوايز لكن محصلش ووقفت عند الإعلان عن جائزة أفضل ممثلة ثم جلست حينما سمعت اسما آخر وبكيت كثيرًا وكاميرات المصورين لقطت لها هذا الموقف المحرج».11421715